Мать и сын найдены мертвыми в квартире: предсмертная записка раскрыла причину трагедии

В Павлодаре произошла трагическая ситуация: в начале октября в одной из многоэтажек по улице Маргулана были обнаружены тела пенсионерки и её 36-летнего сына. Соседи рассказали, что в квартире проживала семья — мать и взрослый сын, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Обнаружение тел и предсмертная записка

При осмотре квартиры следователи нашли предсмертную записку, в которой была указана причина жестокой расправы. По предварительной информации, трагедия произошла на фоне смерти главы семейства.

Соседи отмечают, что ранее в семье якобы скончался отец, и, как следует из записки, это событие могло стать толчком к трагическим событиям.

Официальная информация от полиции

В Департаменте полиции Павлодарской области подтвердили факт начала досудебного расследования. Заместитель начальника ДП области Сафуан Жампейсов в официальном ответе сообщил:

«Следствием центрального отдела полиции города Павлодара проводятся досудебные расследования по факту убийства жительницы города Павлодара и самоубийства её сына».

Версия следствия: самоубийство после преступления

Предварительное расследование установило, что подозреваемый покончил с собой после совершения преступления. Он нанёс себе ножевое ранение, которое оказалось смертельным.

Реакция соседей и местного сообщества

Соседи выражают шок и сочувствие. По их словам, семья была тихой и не создавала проблем, поэтому происшествие стало полной неожиданностью для жителей дома.