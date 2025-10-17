Мать и сын найдены мертвыми в квартире: предсмертная записка раскрыла причину трагедии

В Павлодаре произошла трагическая ситуация: в начале октября в одной из многоэтажек по улице Маргулана были обнаружены тела пенсионерки и её 36-летнего сына. Соседи рассказали, что в квартире проживала семья — мать и взрослый сын, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
При осмотре квартиры следователи нашли предсмертную записку, в которой была указана причина жестокой расправы. По предварительной информации, трагедия произошла на фоне смерти главы семейства.
Соседи отмечают, что ранее в семье якобы скончался отец, и, как следует из записки, это событие могло стать толчком к трагическим событиям.
В Департаменте полиции Павлодарской области подтвердили факт начала досудебного расследования. Заместитель начальника ДП области Сафуан Жампейсов в официальном ответе сообщил:
«Следствием центрального отдела полиции города Павлодара проводятся досудебные расследования по факту убийства жительницы города Павлодара и самоубийства её сына».
Предварительное расследование установило, что подозреваемый покончил с собой после совершения преступления. Он нанёс себе ножевое ранение, которое оказалось смертельным.
Соседи выражают шок и сочувствие. По их словам, семья была тихой и не создавала проблем, поэтому происшествие стало полной неожиданностью для жителей дома.
