Казахстан ждёт исторический дефицит электроэнергии - нехватка может превысить 1 млрд кВт·ч

Энергетическая система Казахстана может столкнуться с нехваткой электроэнергии в осенне-зимний период 2025–2026 годов. Об этом сообщил председатель правления АО KEGOC Наби Айтжанов на заседании Общественного совета АО «Самрук-Казына», сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
По словам Айтжанова, согласно разработанным балансам электроэнергии, в период с октября 2025 года по март 2026 года ожидается дефицит как по электрической энергии, так и по установленной мощности.
Максимальная нагрузка прогнозируется на уровне 17,6 ГВт.
Максимальная генерация электростанций составит примерно 16,7 ГВт.
Дефицит мощности ожидается 0,9 ГВт.
Ежемесячный дефицит электроэнергии будет колебаться от 125 млн кВт·ч до 330 млн кВт·ч, а суммарный дефицит за весь осенне-зимний период может превысить 1 млрд кВт·ч.
Для покрытия ожидаемого дефицита планируется импорт электроэнергии из соседних энергосистем:
Россия
Узбекистан
Это позволит сбалансировать энергосистему и минимизировать риск перебоев в поставках для населения и предприятий.
Ранее проблему энергоснабжения и меры по ее решению озвучил первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр на брифинге в Правительстве. Он подчеркнул необходимость контроля за балансом генерации и расхода электроэнергии, а также координации с соседними странами для обеспечения стабильной работы энергосистемы в зимний период.
