Зима без света: Казахстан ждёт исторический дефицит электроэнергии - нехватка может превысить 1 млрд кВт·ч

Энергетическая система Казахстана может столкнуться с нехваткой электроэнергии в осенне-зимний период 2025–2026 годов. Об этом сообщил председатель правления АО KEGOC Наби Айтжанов на заседании Общественного совета АО «Самрук-Казына», сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: freepik

Прогноз дефицита электроэнергии и мощности

По словам Айтжанова, согласно разработанным балансам электроэнергии, в период с октября 2025 года по март 2026 года ожидается дефицит как по электрической энергии, так и по установленной мощности.

Максимальная нагрузка прогнозируется на уровне 17,6 ГВт .

Максимальная генерация электростанций составит примерно 16,7 ГВт .

Дефицит мощности ожидается 0,9 ГВт.

Ежемесячный дефицит электроэнергии будет колебаться от 125 млн кВт·ч до 330 млн кВт·ч, а суммарный дефицит за весь осенне-зимний период может превысить 1 млрд кВт·ч.

Как будет компенсироваться нехватка

Для покрытия ожидаемого дефицита планируется импорт электроэнергии из соседних энергосистем:

Россия

Узбекистан

Это позволит сбалансировать энергосистему и минимизировать риск перебоев в поставках для населения и предприятий.

Комментарии правительства

Ранее проблему энергоснабжения и меры по ее решению озвучил первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр на брифинге в Правительстве. Он подчеркнул необходимость контроля за балансом генерации и расхода электроэнергии, а также координации с соседними странами для обеспечения стабильной работы энергосистемы в зимний период.