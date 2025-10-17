Казахстанцев предупредили о новых правилах пребывания в России

Қазақ тіліне аудару

Гражданам Казахстана напомнили о необходимости контролировать сроки своего пребывания на территории Российской Федерации. Новые требования вступили в силу с 1 января 2025 года и касаются всех иностранцев, включая казахстанцев, ссообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Срок пребывания сокращен до 90 дней

Согласно обновленному российскому законодательству, иностранные граждане теперь могут находиться на территории РФ не более 90 дней в течение календарного года.

Ранее разрешалось пребывание до 180 дней без регистрации, однако новые нормы сокращают этот срок вдвое, и это ограничение действует независимо от количества въездов и выездов.

Ограничения касаются и водителей международных перевозок

Комитет подчеркнул, что новые правила распространяются на водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки.

В настоящее время российская сторона рассматривает возможность внесения исключений для казахстанских водителей, занятых в сфере международных перевозок. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Рекомендации для казахстанских перевозчиков

До вступления возможных изменений в силу, перевозчикам из Казахстана настоятельно рекомендуют:

Заблаговременно проверять сроки пребывания своих водителей на территории РФ;

Учитывать, что нарушение 90-дневного лимита может повлечь за собой административные меры или штрафы ;

Планировать маршруты с учетом новых ограничений, чтобы избежать форс-мажоров при пересечении границы.

Итог

Новые правила призваны усилить контроль за нахождением иностранных граждан в России, а казахстанцам следует быть особенно внимательными к срокам пребывания. Это важно не только для личной безопасности, но и для бесперебойной работы международных перевозок.