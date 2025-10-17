Что на самом деле с Сарой Назарбаевой: пресс-секретарь раскрыл правду

Қазақ тіліне аудару

Сегодня, 17 октября 2025 года, пресс-служба первого президента Казахстана выступила с официальным разъяснением о состоянии здоровья Сары Назарбаевой. Поводом послужили распространяющиеся в СМИ и социальных сетях слухи и недостоверные сообщения, касающиеся её самочувствия и местонахождения, сообщает Lada.kz.

Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie

Пресс-секретарь развеял слухи

Айдос Укибай, пресс-секретарь первого президента, отметил, что в последние месяцы в различных источниках активно появляются предположения, не подтверждённые официально. По его словам, подобная информация создаёт неоправданные спекуляции вокруг имени Сары Назарбаевой.

"В связи с этим считаю необходимым разъяснить: Сара Назарбаева с апреля проходит курс лечения в Национальном госпитале медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан в городе Алматы. Все медицинские мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи и под наблюдением отечественных специалистов", — подчеркнул Укибай.

Призыв к корректности и уважению

Пресс-секретарь также обратился к представителям СМИ и пользователям социальных сетей с просьбой соблюдать корректность. Он отметил, что недостоверные сообщения о здоровье Сары Назарбаевой недопустимы и могут быть использованы лишь для создания сенсаций или привлечения внимания.