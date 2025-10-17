18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.10.2025, 15:21

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцы

Новости Казахстана 0 25 309

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила участия самозанятых граждан в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Изменения коснутся порядка уплаты взносов и механизмов их удержания, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Кто будет платить и как

Самозанятые граждане, работающие на себя — будь то фриланс, доставка или бытовые услуги — начнут перечислять в ОСМС 1% от своего дохода.

Главные нововведения:

  • Взносы будут удерживаться автоматически через интернет-платформы, через которые человек оказывает услуги.

  • Личный контроль за перечислением больше не потребуется — платеж списывается без участия плательщика.

  • Цель нововведения — охватить страхованием тех, кто не связан с работодателем.

Приказ о внесении изменений подписала министр здравоохранения Казахстана 13 октября 2025 года.

Расчет взносов

Величина взноса будет привязана к доходу самозанятого, но с ограничением:

  • максимальная база для расчета — 20 минимальных зарплат в месяц.

  • даже при высоком доходе сумма взноса не превысит установленный предел.

Последствия неуплаты

Если самозанятый перестанет перечислять взносы:

  • доступ к медицинской помощи по ОСМС сохраняется до трех месяцев;

  • после этого статус «застрахованного» приостанавливается.

Льготы для добросовестных плательщиков:

  • граждане, регулярно вносящие взносы пять лет и более, получат дополнительный шестимесячный доступ к бесплатной медпомощи;

  • однако задолженность необходимо будет погасить.

Взносы для социально уязвимых категорий

Для отдельных групп граждан государство продолжит оплачивать взносы самостоятельно:

  • пенсионеры;

  • студенты;

  • инвалиды;

  • многодетные матери;

  • безработные.

Платежи формируются через Фонд ОСМС и финансируются из республиканского и местных бюджетов.

Новая категория: кризисные семьи

Введена дополнительная норма:

  • акиматы будут оплачивать взносы за неработающих граждан, не перечислявших пенсионные взносы более трех месяцев и признанных находящимися в кризисной ситуации;

  • финансирование идет из местных бюджетов.

Сроки вступления изменений

Все новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

