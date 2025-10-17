С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцы

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила участия самозанятых граждан в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Изменения коснутся порядка уплаты взносов и механизмов их удержания, сообщает Lada.kz.
Самозанятые граждане, работающие на себя — будь то фриланс, доставка или бытовые услуги — начнут перечислять в ОСМС 1% от своего дохода.
Главные нововведения:
Взносы будут удерживаться автоматически через интернет-платформы, через которые человек оказывает услуги.
Личный контроль за перечислением больше не потребуется — платеж списывается без участия плательщика.
Цель нововведения — охватить страхованием тех, кто не связан с работодателем.
Приказ о внесении изменений подписала министр здравоохранения Казахстана 13 октября 2025 года.
Величина взноса будет привязана к доходу самозанятого, но с ограничением:
максимальная база для расчета — 20 минимальных зарплат в месяц.
даже при высоком доходе сумма взноса не превысит установленный предел.
Если самозанятый перестанет перечислять взносы:
доступ к медицинской помощи по ОСМС сохраняется до трех месяцев;
после этого статус «застрахованного» приостанавливается.
Льготы для добросовестных плательщиков:
граждане, регулярно вносящие взносы пять лет и более, получат дополнительный шестимесячный доступ к бесплатной медпомощи;
однако задолженность необходимо будет погасить.
Для отдельных групп граждан государство продолжит оплачивать взносы самостоятельно:
пенсионеры;
студенты;
инвалиды;
многодетные матери;
безработные.
Платежи формируются через Фонд ОСМС и финансируются из республиканского и местных бюджетов.
Введена дополнительная норма:
акиматы будут оплачивать взносы за неработающих граждан, не перечислявших пенсионные взносы более трех месяцев и признанных находящимися в кризисной ситуации;
финансирование идет из местных бюджетов.
Все новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.
