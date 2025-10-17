С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцы

Қазақ тіліне аудару

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила участия самозанятых граждан в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Изменения коснутся порядка уплаты взносов и механизмов их удержания, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Кто будет платить и как

Самозанятые граждане, работающие на себя — будь то фриланс, доставка или бытовые услуги — начнут перечислять в ОСМС 1% от своего дохода.

Главные нововведения:

Взносы будут удерживаться автоматически через интернет-платформы, через которые человек оказывает услуги.

Личный контроль за перечислением больше не потребуется — платеж списывается без участия плательщика.

Цель нововведения — охватить страхованием тех, кто не связан с работодателем.

Приказ о внесении изменений подписала министр здравоохранения Казахстана 13 октября 2025 года.

Расчет взносов

Величина взноса будет привязана к доходу самозанятого, но с ограничением:

максимальная база для расчета — 20 минимальных зарплат в месяц.

даже при высоком доходе сумма взноса не превысит установленный предел.

Последствия неуплаты

Если самозанятый перестанет перечислять взносы:

доступ к медицинской помощи по ОСМС сохраняется до трех месяцев ;

после этого статус «застрахованного» приостанавливается.

Льготы для добросовестных плательщиков:

граждане, регулярно вносящие взносы пять лет и более , получат дополнительный шестимесячный доступ к бесплатной медпомощи;

однако задолженность необходимо будет погасить.

Взносы для социально уязвимых категорий

Для отдельных групп граждан государство продолжит оплачивать взносы самостоятельно:

пенсионеры;

студенты;

инвалиды;

многодетные матери;

безработные.

Платежи формируются через Фонд ОСМС и финансируются из республиканского и местных бюджетов.

Новая категория: кризисные семьи

Введена дополнительная норма:

акиматы будут оплачивать взносы за неработающих граждан, не перечислявших пенсионные взносы более трех месяцев и признанных находящимися в кризисной ситуации;

финансирование идет из местных бюджетов.

Сроки вступления изменений

Все новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.