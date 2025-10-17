18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.84
626.85
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.10.2025, 16:06

Ипотека «Наурыз» возвращается: «Отбасы банк» удвоил финансирование до 500 млрд тенге

Новости Казахстана 0 477

Отбасы банк объявил о возобновлении льготной ипотечной программы «Наурыз» и «Наурыз жұмыскер» с ноября 2025 года. Государственный банк также удвоил объем финансирования до 500 млрд тенге и зафиксировал цены на квартиры на ближайшие три года, сообщает Lada.kz. 

Фото: astanatv.kz
Фото: astanatv.kz

Увеличение кредитного лимита до 500 млрд тенге

По словам председателя правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимовой, государство направит на ипотеку «Наурыз» вдвое больше средств, чем в начале года.

«Сейчас мы рассматриваем разные сценарии — запуск нового потока заявок или выдачу займов тем, кто участвовал в марте», – отметила Ибрагимова.

Новый объем финансирования позволит обслужить как новых участников программы, так и тех, кто ранее подавал заявку, но не получил одобрение.

Фиксированные цены на жилье

Впервые в рамках программы предусмотрено правило фиксированных цен. Строительные компании подпишут офтейк-контракты с банком и обязуются не повышать стоимость квадратного метра в течение трех лет.

Подбор квартир, как и прежде, будет проходить через онлайн-платформу «Баспана маркет».

Основные условия участия

  • Процентная ставка:

    • 7% годовых – для социально уязвимых категорий;

    • 9% годовых – для остальных участников.

  • Первоначальный взнос: 10–20% в зависимости от состояния жилья.

  • Максимальная сумма займа:

    • 36 млн тенге – для Астаны и Алматы;

    • 30 млн тенге – для других регионов.

  • Требования: отсутствие собственного жилья последние 5 лет и наличие депозита в Отбасы банке не менее 2 млн тенге.

Программа «Наурыз жұмыскер» для работников стратегических отраслей

Эта ипотека рассчитана на сотрудников промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов. Условия схожи с базовой программой, но для участников из стратегических сфер предусмотрен приоритет при рассмотрении заявок.

Военная ипотека «Әскери баспана»

Ляззат Ибрагимова также подтвердила, что обновленные правила военной ипотеки находятся в разработке. Программа «Әскери баспана» будет перезапущена, подробности обещают раскрыть 20 октября 2025 года.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь