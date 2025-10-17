Ипотека «Наурыз» возвращается: «Отбасы банк» удвоил финансирование до 500 млрд тенге

Қазақ тіліне аудару

Отбасы банк объявил о возобновлении льготной ипотечной программы «Наурыз» и «Наурыз жұмыскер» с ноября 2025 года. Государственный банк также удвоил объем финансирования до 500 млрд тенге и зафиксировал цены на квартиры на ближайшие три года, сообщает Lada.kz.

Фото: astanatv.kz

Увеличение кредитного лимита до 500 млрд тенге

По словам председателя правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимовой, государство направит на ипотеку «Наурыз» вдвое больше средств, чем в начале года.

«Сейчас мы рассматриваем разные сценарии — запуск нового потока заявок или выдачу займов тем, кто участвовал в марте», – отметила Ибрагимова.

Новый объем финансирования позволит обслужить как новых участников программы, так и тех, кто ранее подавал заявку, но не получил одобрение.

Фиксированные цены на жилье

Впервые в рамках программы предусмотрено правило фиксированных цен. Строительные компании подпишут офтейк-контракты с банком и обязуются не повышать стоимость квадратного метра в течение трех лет.

Подбор квартир, как и прежде, будет проходить через онлайн-платформу «Баспана маркет».

Основные условия участия

Процентная ставка: 7% годовых – для социально уязвимых категорий; 9% годовых – для остальных участников.

Первоначальный взнос: 10–20% в зависимости от состояния жилья.

Максимальная сумма займа: 36 млн тенге – для Астаны и Алматы; 30 млн тенге – для других регионов.

Требования: отсутствие собственного жилья последние 5 лет и наличие депозита в Отбасы банке не менее 2 млн тенге.

Программа «Наурыз жұмыскер» для работников стратегических отраслей

Эта ипотека рассчитана на сотрудников промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов. Условия схожи с базовой программой, но для участников из стратегических сфер предусмотрен приоритет при рассмотрении заявок.

Военная ипотека «Әскери баспана»

Ляззат Ибрагимова также подтвердила, что обновленные правила военной ипотеки находятся в разработке. Программа «Әскери баспана» будет перезапущена, подробности обещают раскрыть 20 октября 2025 года.