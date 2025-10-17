18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.10.2025, 17:22

Казахстанцы смогут летать в Европу без ограничений — осталось одно согласование

Новости Казахстана

Полеты в страны Евросоюза станут проще и доступнее — остался один шаг до утверждения нового документа. Казахстан и Европейский союз близки к подписанию соглашения о некоторых аспектах воздушных перевозок, известного как «Горизонтальные соглашения». Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации (КГА) в ответ на запрос издания LS, передает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Завершается подготовка к подписанию "Горизонтального соглашения"

По информации ведомства, документ уже прошел стадию парафирования — официального подтверждения согласованного текста сторонами. Эта процедура считается последним этапом подготовки перед окончательным утверждением соглашения. Парафирование состоялось еще в октябре 2024 года в Люксембурге в рамках 21-го заседания Совета сотрудничества между Казахстаном и ЕС.

Новые возможности для авиаперевозчиков

Соглашение откроет новые возможности как для европейских, так и для казахстанских авиакомпаний.

  • Авиаперевозчики из ЕС смогут выполнять рейсы в Казахстан из любых пунктов Евросоюза без необходимости заключения отдельных двусторонних соглашений.

  • Казахстанские операторы получат право летать в любые страны ЕС на тех же условиях.

Таким образом, документ создаст единое правовое поле в сфере воздушных сообщений между Казахстаном и Европейским союзом.

Конкуренция и больше маршрутов для пассажиров

В Комитете гражданской авиации отмечают, что подписание соглашения усилит конкуренцию на рынке и расширит выбор для путешественников. Благодаря открытию рынка авиаперевозок ожидается:

  • появление новых маршрутов;

  • снижение стоимости авиабилетов за счет роста конкуренции;

  • улучшение качества обслуживания пассажиров.

Какие авиакомпании уже летают в Европу

На сегодняшний день право выполнять полеты в страны Евросоюза без ограничений имеют казахстанские авиаперевозчики Air Astana и SCAT.

Прямое авиасообщение установлено с шестью европейскими странами:

  • Германией,

  • Италией,

  • Нидерландами,

  • Польшей,

  • Чехией

  • и Венгрией.

Всего между Казахстаном и ЕС выполняется 31 рейс в неделю, которые обслуживают две казахстанские и три европейские авиакомпании.

Следующий шаг — подписание соглашения

Теперь, когда все технические и юридические процедуры согласованы, сторонам остается сделать последний шаг — подписать документ. После этого Казахстан получит полноценный доступ к общему авиационному пространству Евросоюза, что станет важным этапом в развитии международных воздушных связей страны.

Примечание:

  • Парафирование — это визирование международного договора участниками переговоров с проставлением инициалов на каждой странице документа.

  • От Казахстана соглашение парафировала глава КГА Салтанат Томпиева, со стороны ЕС — представитель дирекции транспорта и мобильности Брайан Саймон.

