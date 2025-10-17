18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.84
626.85
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.10.2025, 18:42

В Дубае задержан казахстанец, подозреваемый в заказе убийства топ-менеджера «Lenovo Казахстан»

Новости Казахстана 0 451

По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Объединённых Арабских Эмиратах задержан гражданин Казахстана, которого следствие считает организатором резонансного убийства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz

Международный розыск и задержание

По информации МВД, мужчина находился в международном розыске по статье 99, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Убийство». Операция по его задержанию прошла в Дубае при взаимодействии с зарубежными партнёрами Интерпола.

Заказное убийство директора «Lenovo Казахстан»

Следствие установило, что задержанный организовал убийство директора по корпоративным продажам компании «Lenovo Казахстан».
По версии правоохранительных органов, мотивом преступления стали неисполненные долговые обязательства, связанные с поставками техники.

Исполнители преступления уже арестованы

Как уточнили в МВД, осенью 2024 года в Алматинской области двое наёмников, действуя по заказу подозреваемого, совершили убийство топ-менеджера.

Оба исполнителя ранее были задержаны и заключены под стражу, их участие в преступлении подтверждено материалами дела.

Подозреваемого экстрадируют в Казахстан

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного на родину. После возвращения в Казахстан мужчину ожидают допросы и дальнейшие следственные действия.

Следователи намерены установить все обстоятельства преступления, включая возможных посредников и мотивы заказчика.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь