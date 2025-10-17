В Дубае задержан казахстанец, подозреваемый в заказе убийства топ-менеджера «Lenovo Казахстан»

Қазақ тіліне аудару

По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Объединённых Арабских Эмиратах задержан гражданин Казахстана, которого следствие считает организатором резонансного убийства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Международный розыск и задержание

По информации МВД, мужчина находился в международном розыске по статье 99, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Убийство». Операция по его задержанию прошла в Дубае при взаимодействии с зарубежными партнёрами Интерпола.

Заказное убийство директора «Lenovo Казахстан»

Следствие установило, что задержанный организовал убийство директора по корпоративным продажам компании «Lenovo Казахстан».

По версии правоохранительных органов, мотивом преступления стали неисполненные долговые обязательства, связанные с поставками техники.

Исполнители преступления уже арестованы

Как уточнили в МВД, осенью 2024 года в Алматинской области двое наёмников, действуя по заказу подозреваемого, совершили убийство топ-менеджера.

Оба исполнителя ранее были задержаны и заключены под стражу, их участие в преступлении подтверждено материалами дела.

Подозреваемого экстрадируют в Казахстан

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного на родину. После возвращения в Казахстан мужчину ожидают допросы и дальнейшие следственные действия.

Следователи намерены установить все обстоятельства преступления, включая возможных посредников и мотивы заказчика.