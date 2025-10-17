В Дубае задержан казахстанец, подозреваемый в заказе убийства топ-менеджера «Lenovo Казахстан»

По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Объединённых Арабских Эмиратах задержан гражданин Казахстана, которого следствие считает организатором резонансного убийства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации МВД, мужчина находился в международном розыске по статье 99, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Убийство». Операция по его задержанию прошла в Дубае при взаимодействии с зарубежными партнёрами Интерпола.
Следствие установило, что задержанный организовал убийство директора по корпоративным продажам компании «Lenovo Казахстан».
По версии правоохранительных органов, мотивом преступления стали неисполненные долговые обязательства, связанные с поставками техники.
Как уточнили в МВД, осенью 2024 года в Алматинской области двое наёмников, действуя по заказу подозреваемого, совершили убийство топ-менеджера.
Оба исполнителя ранее были задержаны и заключены под стражу, их участие в преступлении подтверждено материалами дела.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного на родину. После возвращения в Казахстан мужчину ожидают допросы и дальнейшие следственные действия.
Следователи намерены установить все обстоятельства преступления, включая возможных посредников и мотивы заказчика.
