Новый порядок пенсионных выплат: как изменятся начисления после реформы 2026 года

По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), размер пенсионных выплат напрямую зависит от суммы, накопленной на индивидуальном пенсионном счете. Расчеты показывают, что для получения пенсии в пределах от 200 тысяч до 1 миллиона тенге в месяц нужно накопить от 36,9 до 184,6 миллиона тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Как рассчитывается пенсия из ЕНПФ

Согласно методике, в первый год выхода на пенсию из ЕНПФ гражданину выплачивается 6,5% от его накоплений — это годовая сумма, которая затем делится на 12 месяцев. Таким образом, ежемесячная пенсия составляет около 0,54% от общего объема пенсионных накоплений.

Для некоторых категорий граждан — например, инвалидов или работников с вредными условиями труда — применяются повышающие коэффициенты.

Минимальная пенсия и ежегодное повышение

В 2025 году минимальная пенсионная выплата из ЕНПФ составляет 32 360 тенге, а в 2026 году она может вырасти до 35 596 тенге.

Каждый последующий год пенсия увеличивается на 5% или доводится до минимального уровня, установленного государством.

Сколько нужно накопить для разных уровней пенсии

Расчеты показывают, сколько нужно иметь на счете в ЕНПФ, чтобы получать пенсию определенного размера (без учета базовой и государственной части).

Средняя выплата — 36 тысяч тенге

Согласно последним данным, средняя пенсия по возрасту в Казахстане составляет около 36 тысяч тенге.

Чтобы получать такую сумму, необходимо накопить примерно 6,6 миллиона тенге.

Пенсия в 200 тысяч тенге

По стандарту Международной организации труда, пенсия должна составлять не менее 40% от утраченного заработка.

Для ежемесячной выплаты в 200 тысяч тенге нужно накопить 36,9 миллиона тенге.

Пенсия в 500 тысяч тенге

Чтобы ежемесячная выплата составляла 500 тысяч тенге, размер пенсионных накоплений должен достичь 92,3 миллиона тенге.

Пенсия в 1 миллион тенге

Максимальные выплаты из ЕНПФ в начале 2025 года достигали 1 миллиона тенге.

Для такого уровня пенсионного дохода на счете нужно иметь около 184,6 миллиона тенге.

Что не учтено в расчетах

Приведенные данные касаются только выплат из накоплений ЕНПФ.

Не учитываются:

государственная базовая пенсия;

дополнительные выплаты за инвалидность;

надбавки за труд в опасных или вредных условиях;

другие социальные пособия.

Новые инициативы по увеличению накоплений

Казахстанцы, родившиеся в 1975 году и позже, в будущем смогут получать дополнительные пенсионные выплаты за счет обязательных взносов работодателя (ОПВР). Эти средства направляются на условные счета, не принадлежащие самим вкладчикам.

Кроме того, рассматривается предложение повысить ставку обязательных пенсионных взносов (ОПВ) с 10% до 13–18%, а часть ОПВР переводить на индивидуальные счета граждан.

Все эти меры направлены на увеличение пенсионных накоплений и обеспечение более высокого уровня выплат для будущих пенсионеров.

Итог

Чтобы получать пенсию:

200 тыс. тенге — нужно накопить 36,9 млн тенге ;

500 тыс. тенге — требуется 92,3 млн тенге ;

1 млн тенге — необходимо 184,6 млн тенге.

Таким образом, размер будущей пенсии напрямую зависит от дисциплины накоплений и уровня взносов, формирующих пенсионный капитал граждан Казахстана.