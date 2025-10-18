В Атырау женщина вонзила нож в спину полицейского во время попытки задержания мужа

В Атырау произошел инцидент, в результате которого пострадал сотрудник полиции. Местная жительница нанесла ножевое ранение правоохранителю, когда тот пытался задержать ее супруга, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
По предварительным данным, полицейские прибыли по вызову, связанному с нарушением общественного порядка. Когда они попытались задержать мужчину, его жена вмешалась и в порыве агрессии ударила одного из сотрудников ножом в спину.
Пострадавшего стража порядка доставили в больницу. По информации медиков, его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.
Правоохранительные органы оперативно задержали нападавшую. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
Следственные действия по делу продолжаются. Полиция Атырауской области устанавливает все обстоятельства случившегося и причины, побудившие женщину к нападению.
