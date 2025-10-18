В Атырау женщина вонзила нож в спину полицейского во время попытки задержания мужа

Қазақ тіліне аудару

В Атырау произошел инцидент, в результате которого пострадал сотрудник полиции. Местная жительница нанесла ножевое ранение правоохранителю, когда тот пытался задержать ее супруга, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Попытка задержания обернулась нападением

По предварительным данным, полицейские прибыли по вызову, связанному с нарушением общественного порядка. Когда они попытались задержать мужчину, его жена вмешалась и в порыве агрессии ударила одного из сотрудников ножом в спину.

Полицейский госпитализирован

Пострадавшего стража порядка доставили в больницу. По информации медиков, его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Женщина задержана

Правоохранительные органы оперативно задержали нападавшую. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Следствие продолжается

Следственные действия по делу продолжаются. Полиция Атырауской области устанавливает все обстоятельства случившегося и причины, побудившие женщину к нападению.