В Алматинской области 21-летнюю девушку нашли мертвой в погребе

В Каскелене обнаружено тело 21-летней девушки, предположительно убитой своим возлюбленным, которого задержали по горячим следам, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Иллюстративное фото: Pixabay

В Алматинской области произошло жестокое убийство – тело 21-летней девушки нашли в погребе собственного дома. В совершении преступления подозревается её возлюбленный, сообщает телеканал КТК.

По словам очевидцев, автомобиль подъехал к дому около четырёх часов утра. Молодой человек вынес девушку на руках, занёс во двор и вскоре уехал. После этого во двор прибыли сотрудники полиции. «Потом приехали полицейские – машин десять стояло», -ы рассказали соседи.

Трагедия произошла поздней ночью в Каскелене. По предварительным данным, девушка возвращалась со свидания вместе со своим молодым человеком. Между ними произошла ссора, после чего 20-летний парень занёс девушку во двор дома и скрылся. Родные нашли бездыханное тело в погребе. По их словам, девушку задушили.

О погибшей известно, что ей было 21 год, она недавно окончила университет и работала в местной газете. С предполагаемым убийцей они были знакомы около пяти лет и планировали свадьбу.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что подозреваемый был задержан по горячим следам и доставлен в подразделение полиции. Молодой человек признал свою вину. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В ведомстве уточнили, что по делу проводится досудебное расследование, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.