В генпрокуратуре Казахстана произошли кадровые изменения

О назначении сообщила Акорда.
Распоряжением Главы государства Жумагали Асхат Жумагалиулы назначен заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды.
Асхат Жумагали родился 19 августа 1979 года.
Образование:
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, с отличием (2000).
Трудовой стаж:
- Главный специалист, прокурор, старший прокурор прокуратуры г.Астаны, Управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК, старший помощник Генерального Прокурора РК (2001-2010);
- Советник Председателя, первый заместитель начальника Следственного департамента и Департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции, начальник Следственного департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012-2014);
- Старший помощник Генерального Прокурора РК (2014-2016);
- Заместитель директора, директор Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2016-2018);
- Заместитель руководителя Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2018-2019);
- Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области (01.2019-07.2019);
- Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по г. Шымкент (2019-2021);
- Руководитель Службы досудебного расследования Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) (2021-2022);
- Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (07.03.2022-05.04.2023);
- Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (05.04.2023-07.2025).
