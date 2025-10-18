Россия с 20 октября снимет запрет на поставки казахстанской пшеницы

Қазақ тіліне аудару

Россельхознадзор сообщил о решении отменить ограничения на импорт пшеницы из Казахстана, действовавшие с апреля 2025 года, Lada.kz со ссылкой на Informburo.kz .

Фото: Pixabay

Россия объявила об отмене запрета на ввоз пшеницы из Казахстана с 20 октября 2025 года.

Согласно заявлению Россельхознадзора, решение было принято после переговоров, которые 17 октября провел глава ведомства Сергей Данкверт с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Ермеком Кенжеханулы. Российская сторона сочла возможным снять введённые с 23 апреля 2025 года ограничения на поставки зерна из основных сельскохозяйственных регионов Казахстана под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений.

Первоначально ограничительные меры были введены 17 октября 2024 года. Тогда официальной причиной называли опасения, связанные с выявлением карантинных объектов в казахстанской продукции. Однако, как напоминает Eldala.kz, решение стало ответом на аналогичный запрет, введённый ранее Казахстаном.

Впоследствии российская сторона продлила ограничения в апреле 2025 года. При этом Казахстан ещё в январе 2025 года отменил собственный запрет, введённый в августе 2024 года, на поставки российской пшеницы.

Тем не менее, как отмечают эксперты, переток продовольственного зерна из России в Казахстан сейчас минимален. Это объясняется тем, что высокий курс рубля по отношению к тенге делает импорт российской пшеницы экономически невыгодным. В Казахстане при этом наблюдаются низкие внутренние цены на зерно нового урожая.

По данным аналитического комитета Зернового союза Казахстана, в середине октября цена на пшеницу 4 класса внутри страны составляет около 75 тысяч тенге за тонну с НДС, тогда как в центральных регионах России она достигает 12 400 рублей (примерно 83 тысячи тенге).

Эксперты также подчеркнули, что для приграничных с Казахстаном регионов России интерес представляет высококачественная казахстанская пшеница, которую мукомолы используют для улучшения зерна низших классов. Однако в нынешнем сезоне объем пшеницы hi-pro с содержанием клейковины выше 27% ограничен, из-за чего цены на неё растут. По состоянию на середину октября тонна такого зерна стоит 110–115 тысяч тенге.