Казахстанская блогерша спровоцировала скандал в Ташкенте: «эксперимент» с прикосновениями возмутил пользователей

Видео, на котором казахстанская блогерша трогает незнакомых мужчин ради «социального эксперимента», вызвало бурную реакцию и критику в Узбекистане, передает Lada.kz со ссылкой на Vaib.uz .

Фото: кадр видео

В Узбекистане разгорелся общественный скандал после публикации видео, где казахстанская блогерша Аружан Айбекова проводит сомнительный «социальный эксперимент». Как сообщает издание Vaib.uz, на кадрах девушка садится рядом с незнакомыми мужчинами и без предупреждения прикасается к ним – берет за руку или касается бедра, при этом улыбаясь в камеру.

Ролик появился в Instagram и за несколько часов собрал тысячи просмотров. Однако реакция оказалась совсем не той, на которую, вероятно, рассчитывала автор. Пользователи узбекского сегмента соцсетей резко осудили поведение Айбековой, посчитав его проявлением неуважения.

«Это не шутка, а откровенное неуважение», - пишут пользователи.

«Когда в стране женщины ежедневно сталкиваются с харассментом в транспорте, такие видео выглядят как насмешка», - отмечают комментаторы.

Тема домогательств – болезненная для узбекского общества

Как отмечают местные СМИ, вопрос сексуальных домогательств в общественном транспорте в Узбекистане остается крайне чувствительным. Почти каждую неделю появляются сообщения от женщин, столкнувшихся с нежелательными прикосновениями в метро или автобусах.

На этом фоне видео Айбековой вызвало не смех, а возмущение. Многие пользователи сочли «эксперимент» неуместным и провокационным.

Активисты требуют реакции властей

Правозащитные организации уже обратились к властям с просьбой дать правовую оценку действиям блогерши. В Узбекистане подобные провокации могут повлечь административное наказание – вплоть до ареста сроком до пяти суток.

Представительница движения Women’s Voice Uzbekistan заявила, что подобные выходки наносят ущерб усилиям активистов, добивающихся безопасного пространства для женщин.

Когда мы боремся за безопасность, такие видео обнуляют труд целого движения, - подчеркнула она.

Айбекова уже не впервые в центре скандала

Это не первый случай, когда Аружан Айбекова оказывается в фокусе международного внимания. Летом 2025 года она снимала ролики в Китае, где обвиняла случайных прохожих в краже, фиксируя их реакцию на камеру. После жалоб граждан и вмешательства полиции Гуанчжоу страницы блогерши были заблокированы, а позже она публично извинилась.

Реакция блогерши

На момент публикации материала Аружан Айбекова никак не прокомментировала произошедшее. Под последним постом в ее Instagram комментарии закрыты, однако обсуждения продолжаются в узбекском сегменте соцсетей и Telegram-каналах.