18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.32
626.9
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.10.2025, 15:18

Казахстанская блогерша спровоцировала скандал в Ташкенте: «эксперимент» с прикосновениями возмутил пользователей

Новости Казахстана 0 1 070

Видео, на котором казахстанская блогерша трогает незнакомых мужчин ради «социального эксперимента», вызвало бурную реакцию и критику в Узбекистане, передает Lada.kz со ссылкой на Vaib.uz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В Узбекистане разгорелся общественный скандал после публикации видео, где казахстанская блогерша Аружан Айбекова проводит сомнительный «социальный эксперимент». Как сообщает издание Vaib.uz, на кадрах девушка садится рядом с незнакомыми мужчинами и без предупреждения прикасается к ним – берет за руку или касается бедра, при этом улыбаясь в камеру.

Ролик появился в Instagram и за несколько часов собрал тысячи просмотров. Однако реакция оказалась совсем не той, на которую, вероятно, рассчитывала автор. Пользователи узбекского сегмента соцсетей резко осудили поведение Айбековой, посчитав его проявлением неуважения.

«Это не шутка, а откровенное неуважение», - пишут пользователи.
«Когда в стране женщины ежедневно сталкиваются с харассментом в транспорте, такие видео выглядят как насмешка», - отмечают комментаторы.

Тема домогательств – болезненная для узбекского общества

Как отмечают местные СМИ, вопрос сексуальных домогательств в общественном транспорте в Узбекистане остается крайне чувствительным. Почти каждую неделю появляются сообщения от женщин, столкнувшихся с нежелательными прикосновениями в метро или автобусах.

На этом фоне видео Айбековой вызвало не смех, а возмущение. Многие пользователи сочли «эксперимент» неуместным и провокационным.

Активисты требуют реакции властей

Правозащитные организации уже обратились к властям с просьбой дать правовую оценку действиям блогерши. В Узбекистане подобные провокации могут повлечь административное наказание – вплоть до ареста сроком до пяти суток.

Представительница движения Women’s Voice Uzbekistan заявила, что подобные выходки наносят ущерб усилиям активистов, добивающихся безопасного пространства для женщин.

Когда мы боремся за безопасность, такие видео обнуляют труд целого движения, - подчеркнула она.

Айбекова уже не впервые в центре скандала

Это не первый случай, когда Аружан Айбекова оказывается в фокусе международного внимания. Летом 2025 года она снимала ролики в Китае, где обвиняла случайных прохожих в краже, фиксируя их реакцию на камеру. После жалоб граждан и вмешательства полиции Гуанчжоу страницы блогерши были заблокированы, а позже она публично извинилась.

Реакция блогерши

На момент публикации материала Аружан Айбекова никак не прокомментировала произошедшее. Под последним постом в ее Instagram комментарии закрыты, однако обсуждения продолжаются в узбекском сегменте соцсетей и Telegram-каналах.

1
8
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь