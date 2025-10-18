В Казахстане запустили петицию против спорной нормы нового Налогового кодекса

Қазақ тіліне аудару

Бизнес-сообщество и представители гражданского сектора требуют отменить пункт 16 статьи 286 нового Налогового кодекса, опасаясь, что он нанесет удар по малому и среднему бизнесу, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

Петиция против налоговой нормы набирает поддержку

В Казахстане начался сбор подписей за пересмотр спорного положения нового Налогового кодекса. Петиция, адресованная Министерству национальной экономики, опубликована на платформе e-Petition.

Авторы документа – представители бизнеса и гражданского общества – заявляют, что пункт 16 статьи 286 фактически ограничивает возможность признания расходов при сделках с компаниями, применяющими специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощенной декларации.

По их словам, данная норма «исключает из оборота» значительную часть субъектов малого и среднего бизнеса, создавая неравные условия на рынке.

Чем грозит новая норма для предпринимателей

Инициаторы петиции считают, что применение спорного пункта приведет к ряду негативных последствий:

Сужение круга контрагентов. Компании будут вынуждены отказаться от сотрудничества с поставщиками, работающими по упрощенной системе.

Рост цен и монополизация. Сокращение числа потенциальных партнеров может спровоцировать повышение стоимости товаров и услуг.

Утрата доверия к реформе. Бизнес воспринимает такую норму как дискриминацию малого предпринимательства и перенос налоговой нагрузки на потребителей.

Сокращение налоговой базы. Малые предприятия, потеряв клиентов, могут уйти в тень или прекратить деятельность, что противоречит целям реформы.

Что требуют авторы обращения

Подписанты петиции выдвинули три основных требования к правительству:

Исключить пункт 16 статьи 286 как ограничивающий права налогоплательщиков на признание расходов. Сохранить возможность налоговых вычетов при наличии подтверждающих документов – счетов-фактур, актов, накладных и платежных ведомостей. Провести общественное обсуждение спорной нормы с участием представителей бизнеса, экспертов и государственных органов до начала ее практического применения.

Авторы призвали власти пересмотреть или отменить положение, сохранив баланс интересов государства и предпринимателей, а также укрепить доверие бизнеса к налоговой реформе.

Контекст: новый Налоговый кодекс вступит в силу в 2026 году

Напомним, 18 июля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс Республики Казахстан. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Именно некоторые положения этого кодекса, по мнению предпринимателей, могут осложнить работу малого и среднего бизнеса, что и вызвало волну общественного недовольства.