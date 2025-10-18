В Казахстане запустили петицию против спорной нормы нового Налогового кодекса

Бизнес-сообщество и представители гражданского сектора требуют отменить пункт 16 статьи 286 нового Налогового кодекса, опасаясь, что он нанесет удар по малому и среднему бизнесу, передает Lada.kz.
В Казахстане начался сбор подписей за пересмотр спорного положения нового Налогового кодекса. Петиция, адресованная Министерству национальной экономики, опубликована на платформе e-Petition.
Авторы документа – представители бизнеса и гражданского общества – заявляют, что пункт 16 статьи 286 фактически ограничивает возможность признания расходов при сделках с компаниями, применяющими специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощенной декларации.
По их словам, данная норма «исключает из оборота» значительную часть субъектов малого и среднего бизнеса, создавая неравные условия на рынке.
Инициаторы петиции считают, что применение спорного пункта приведет к ряду негативных последствий:
Подписанты петиции выдвинули три основных требования к правительству:
Авторы призвали власти пересмотреть или отменить положение, сохранив баланс интересов государства и предпринимателей, а также укрепить доверие бизнеса к налоговой реформе.
Напомним, 18 июля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс Республики Казахстан. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.
Именно некоторые положения этого кодекса, по мнению предпринимателей, могут осложнить работу малого и среднего бизнеса, что и вызвало волну общественного недовольства.
