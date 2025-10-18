В суде Астаны обрушился подъемник для инвалидов: пострадала женщина-колясочница

Қазақ тіліне аудару

В здании суда по гражданским делам в Астане во время работы подъемника для инвалидных колясок произошел обрыв конструкции – пострадала женщина, находившаяся в тот момент на платформе, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Pixabay

Несчастный случай в здании суда

В одном из судов Астаны, где рассматриваются гражданские дела, рухнул подъемник для инвалидов. Как сообщает паблик «Патриот», инцидент произошел во время подъема женщины на инвалидной коляске.

По предварительным данным, конструкция сорвалась с креплений, и платформа вместе с женщиной упала на бетонный пол. При падении пострадавшая ударилась лицом о бетонное ограждение, а сопровождавший ее помощник не успел предотвратить падение.

Пострадавшая госпитализирована

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая доставила женщину в больницу. У нее диагностированы ушибы.

Как стало известно, пострадавшей является Зилейха Сафарова, инвалид первой группы. Несколько лет назад она получила производственную травму, в результате которой сломала позвоночник.

Часть расходов на лечение оплачивал работодатель, однако оставшуюся сумму Сафарова пытается взыскать через суд, куда и прибыла в день происшествия.