«Схватил за шею»: в Павлодаре школьник напал на учительницу во время Осеннего балла

Қазақ тіліне аудару

Инцидент с девятиклассником, который во время школьного мероприятия схватил за шею своего классного руководителя, стал предметом полицейской проверки в Павлодаре, передает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал kerek.pv .

Иллюстративное фото: pexels.com

В Павлодаре полиция провела проверку после появления информации о том, что ученик 9-го класса во время школьного мероприятия напал на свою учительницу.

Сведения об инциденте распространил Telegram-канал kerek.pv. По его данным, происшествие произошло на Осеннем балу в одной из павлодарских школ. Подросток якобы схватил за шею своего классного руководителя – молодую учительницу.

Отмечается, что педагог после случившегося обратилась в полицию с заявлением. Администрация учебного заведения поддержала пострадавшую, заявив, что подобное поведение недопустимо и несовместимо с нормами школьной дисциплины.

В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области подтвердили, что по данному факту проведена проверка.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в отношении законного представителя составлен административный материал и направлен в суд для рассмотрения, - пояснили в полиции.

Кроме того, в полиции сообщили, что поведение учащегося будет дополнительно рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних.