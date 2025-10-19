С какими долгами казахстанцев не выпустят из страны

Қазақ тіліне аудару

Планируете поездку, но не уверены, позволят ли долги пересечь границу? Казахстанское законодательство предусматривает ряд ограничений для должников, и незнание этих норм может обернуться неприятным сюрпризом уже в аэропорту. Разберем, кто рискует попасть в список «невыездных», какие долги учитываются и как проверить, есть ли запрет на выезд, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Закон, который ограничивает выезд

Порядок введения временного запрета на выезд за границу регулируется законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

Согласно статье 33, ограничение может быть наложено:

на физических лиц ;

на руководителей или исполняющих их обязанности представителей юридических лиц, имеющих задолженности.

Судебный исполнитель выносит постановление о запрете выезда, если:

не исполнено требование по взысканию периодических платежей в течение более трёх месяцев ;

сумма задолженности по исполнительному документу превышает 40 месячных расчетных показателей (МРП).

В 2025 году 1 МРП составляет 3932 тенге, следовательно, ограничение вводится при долге от 157 280 тенге.

Как работает механизм ограничения

Информация о запрете на выезд передается судебным исполнителем в Пограничную службу КНБ через государственную автоматизированную информационную систему исполнительного производства.

Перед тем как внести человека в стоп-лист, должника обязаны предупредить за 5 рабочих дней. Этот срок дается для добровольного погашения долга. Если задолженность не закрыта — вводится временное ограничение.

По данным Министерства финансов, только на апрель 2024 года более 530 тысяч казахстанцев не могли выехать за пределы страны из-за долгов.

Какие долги могут стать причиной запрета

Выезд из Казахстана ограничат, если у гражданина есть:

Просрочка по алиментам более трёх месяцев; Неуплаченные административные штрафы, в том числе за нарушения ПДД; Долги по коммунальным услугам; Неуплаченные налоги — чаще всего транспортный или имущественный; Просроченные кредиты или микрозаймы; Исполнительные документы, по которым должник игнорирует взыскание средств, например, компенсацию ущерба здоровью.

Важно: наличие кредита или обязательств по алиментам само по себе не означает запрета на выезд. Решающее значение имеет факт просроченной задолженности.

Реальные случаи: как долги превращаются в барьер

Истории казахстанцев показывают, что долг может преследовать годами. Так, жительница Алматы Майнур после развода получила не только имущество, но и часть долгов бывшего мужа — более 80 миллионов тенге.

«16 лет на мне висели долги, аресты, угрозы, суды… Самое страшное — из-за запрета на выезд я не смогла попасть на похороны родителей», — рассказала она.

Проблема решилась после вступления в силу закона о банкротстве физических лиц. После прохождения процедуры Майнур списала долги и смогла снова выезжать за границу.

Подобные случаи бывают и среди иностранцев. Так, гражданину Азербайджана, проживающему в Актобе, запретили выезд за неуплату алиментов на сумму более 3,5 млн тенге. Только после полного расчета с долгами запрет был снят.

Есть ли легальные способы обойти запрет

Некоторые ситуации позволяют временно приостановить действие ограничения:

По медицинским показаниям. Если необходимо лечение за рубежом, можно обратиться в суд и получить разрешение на выезд.

После утверждения плана восстановления платежеспособности. С августа 2024 года в закон о банкротстве физлиц внесены поправки: должнику разрешают покидать страну после утверждения плана выплат.

Во всех остальных случаях запрет можно снять только после погашения задолженности.

Как снять ограничение на выезд

Чтобы вернуть возможность путешествовать:

Оплатите все долги — штрафы, алименты, налоги, кредиты. Сообщите об этом судебному исполнителю, чтобы ускорить процесс снятия ограничения.

Следует учитывать, что автоматическая отмена запрета занимает от 1 до 3 дней: нужно время, чтобы госорганы проверили оплату и направили уведомление в Пограничную службу.

Запрет также может быть снят при мирном урегулировании спора или смене руководителя, если ограничение было наложено на должностное лицо компании.

Как проверить, не попали ли вы в стоп-лист

В Казахстане работают два официальных реестра должников:

первый содержит данные о гражданах с долгами по кредитам, алиментам и штрафам;

второй — обо всех, в отношении кого открыто исполнительное производство.

Проверить себя можно бесплатно на сайте Министерства юстиции или через портал eGov.

Для этого:

Перейдите в раздел «Гражданам» → «Гражданство, миграция и иммиграция» → «Выезд за рубеж». Выберите сервис «Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников». Нажмите «Заказать услугу онлайн», введите ИИН или БИН, и получите результат.

Также можно воспользоваться мобильным приложением eGov или телеграм-ботом.

Эксперты советуют проверять статус за 10–15 дней до поездки. Даже если долг уже погашен, стоит убедиться, что судебный исполнитель успел снять ограничение и отправил электронное уведомление в Пограничную службу.

