С какими долгами казахстанцев не выпустят из страны

Планируете поездку, но не уверены, позволят ли долги пересечь границу? Казахстанское законодательство предусматривает ряд ограничений для должников, и незнание этих норм может обернуться неприятным сюрпризом уже в аэропорту. Разберем, кто рискует попасть в список «невыездных», какие долги учитываются и как проверить, есть ли запрет на выезд, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Порядок введения временного запрета на выезд за границу регулируется законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».
Согласно статье 33, ограничение может быть наложено:
на физических лиц;
на руководителей или исполняющих их обязанности представителей юридических лиц, имеющих задолженности.
Судебный исполнитель выносит постановление о запрете выезда, если:
не исполнено требование по взысканию периодических платежей в течение более трёх месяцев;
сумма задолженности по исполнительному документу превышает 40 месячных расчетных показателей (МРП).
В 2025 году 1 МРП составляет 3932 тенге, следовательно, ограничение вводится при долге от 157 280 тенге.
Информация о запрете на выезд передается судебным исполнителем в Пограничную службу КНБ через государственную автоматизированную информационную систему исполнительного производства.
Перед тем как внести человека в стоп-лист, должника обязаны предупредить за 5 рабочих дней. Этот срок дается для добровольного погашения долга. Если задолженность не закрыта — вводится временное ограничение.
По данным Министерства финансов, только на апрель 2024 года более 530 тысяч казахстанцев не могли выехать за пределы страны из-за долгов.
Выезд из Казахстана ограничат, если у гражданина есть:
Просрочка по алиментам более трёх месяцев;
Неуплаченные административные штрафы, в том числе за нарушения ПДД;
Долги по коммунальным услугам;
Неуплаченные налоги — чаще всего транспортный или имущественный;
Просроченные кредиты или микрозаймы;
Исполнительные документы, по которым должник игнорирует взыскание средств, например, компенсацию ущерба здоровью.
Важно: наличие кредита или обязательств по алиментам само по себе не означает запрета на выезд. Решающее значение имеет факт просроченной задолженности.
Истории казахстанцев показывают, что долг может преследовать годами. Так, жительница Алматы Майнур после развода получила не только имущество, но и часть долгов бывшего мужа — более 80 миллионов тенге.
«16 лет на мне висели долги, аресты, угрозы, суды… Самое страшное — из-за запрета на выезд я не смогла попасть на похороны родителей», — рассказала она.
Проблема решилась после вступления в силу закона о банкротстве физических лиц. После прохождения процедуры Майнур списала долги и смогла снова выезжать за границу.
Подобные случаи бывают и среди иностранцев. Так, гражданину Азербайджана, проживающему в Актобе, запретили выезд за неуплату алиментов на сумму более 3,5 млн тенге. Только после полного расчета с долгами запрет был снят.
Некоторые ситуации позволяют временно приостановить действие ограничения:
По медицинским показаниям. Если необходимо лечение за рубежом, можно обратиться в суд и получить разрешение на выезд.
После утверждения плана восстановления платежеспособности. С августа 2024 года в закон о банкротстве физлиц внесены поправки: должнику разрешают покидать страну после утверждения плана выплат.
Во всех остальных случаях запрет можно снять только после погашения задолженности.
Чтобы вернуть возможность путешествовать:
Оплатите все долги — штрафы, алименты, налоги, кредиты.
Сообщите об этом судебному исполнителю, чтобы ускорить процесс снятия ограничения.
Следует учитывать, что автоматическая отмена запрета занимает от 1 до 3 дней: нужно время, чтобы госорганы проверили оплату и направили уведомление в Пограничную службу.
Запрет также может быть снят при мирном урегулировании спора или смене руководителя, если ограничение было наложено на должностное лицо компании.
В Казахстане работают два официальных реестра должников:
первый содержит данные о гражданах с долгами по кредитам, алиментам и штрафам;
второй — обо всех, в отношении кого открыто исполнительное производство.
Проверить себя можно бесплатно на сайте Министерства юстиции или через портал eGov.
Для этого:
Перейдите в раздел «Гражданам» → «Гражданство, миграция и иммиграция» → «Выезд за рубеж».
Выберите сервис «Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников».
Нажмите «Заказать услугу онлайн», введите ИИН или БИН, и получите результат.
Также можно воспользоваться мобильным приложением eGov или телеграм-ботом.
Эксперты советуют проверять статус за 10–15 дней до поездки. Даже если долг уже погашен, стоит убедиться, что судебный исполнитель успел снять ограничение и отправил электронное уведомление в Пограничную службу.
В 2025 году из Казахстана не выпустят должников с просрочкой более 3 месяцев или задолженностью свыше 157 280 тенге.
Проверять себя в реестрах стоит заранее.
После погашения долгов запрет снимается не мгновенно — процесс занимает до трёх дней.
Исключения возможны только по решению суда, например, при необходимости лечения или утверждении плана восстановления платежеспособности.
