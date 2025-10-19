18+
19.10.2025, 08:44

С какими долгами казахстанцев не выпустят из страны

Новости Казахстана 0 1 132

Планируете поездку, но не уверены, позволят ли долги пересечь границу? Казахстанское законодательство предусматривает ряд ограничений для должников, и незнание этих норм может обернуться неприятным сюрпризом уже в аэропорту. Разберем, кто рискует попасть в список «невыездных», какие долги учитываются и как проверить, есть ли запрет на выезд, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: panorama.pub
Закон, который ограничивает выезд

Порядок введения временного запрета на выезд за границу регулируется законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».
Согласно статье 33, ограничение может быть наложено:

  • на физических лиц;

  • на руководителей или исполняющих их обязанности представителей юридических лиц, имеющих задолженности.

Судебный исполнитель выносит постановление о запрете выезда, если:

  • не исполнено требование по взысканию периодических платежей в течение более трёх месяцев;

  • сумма задолженности по исполнительному документу превышает 40 месячных расчетных показателей (МРП).

В 2025 году 1 МРП составляет 3932 тенге, следовательно, ограничение вводится при долге от 157 280 тенге.

Как работает механизм ограничения

Информация о запрете на выезд передается судебным исполнителем в Пограничную службу КНБ через государственную автоматизированную информационную систему исполнительного производства.

Перед тем как внести человека в стоп-лист, должника обязаны предупредить за 5 рабочих дней. Этот срок дается для добровольного погашения долга. Если задолженность не закрыта — вводится временное ограничение.

По данным Министерства финансов, только на апрель 2024 года более 530 тысяч казахстанцев не могли выехать за пределы страны из-за долгов.

Какие долги могут стать причиной запрета

Выезд из Казахстана ограничат, если у гражданина есть:

  1. Просрочка по алиментам более трёх месяцев;

  2. Неуплаченные административные штрафы, в том числе за нарушения ПДД;

  3. Долги по коммунальным услугам;

  4. Неуплаченные налоги — чаще всего транспортный или имущественный;

  5. Просроченные кредиты или микрозаймы;

  6. Исполнительные документы, по которым должник игнорирует взыскание средств, например, компенсацию ущерба здоровью.

Важно: наличие кредита или обязательств по алиментам само по себе не означает запрета на выезд. Решающее значение имеет факт просроченной задолженности.

Реальные случаи: как долги превращаются в барьер

Истории казахстанцев показывают, что долг может преследовать годами. Так, жительница Алматы Майнур после развода получила не только имущество, но и часть долгов бывшего мужа — более 80 миллионов тенге.

«16 лет на мне висели долги, аресты, угрозы, суды… Самое страшное — из-за запрета на выезд я не смогла попасть на похороны родителей», — рассказала она.

Проблема решилась после вступления в силу закона о банкротстве физических лиц. После прохождения процедуры Майнур списала долги и смогла снова выезжать за границу.

Подобные случаи бывают и среди иностранцев. Так, гражданину Азербайджана, проживающему в Актобе, запретили выезд за неуплату алиментов на сумму более 3,5 млн тенге. Только после полного расчета с долгами запрет был снят.

Есть ли легальные способы обойти запрет

Некоторые ситуации позволяют временно приостановить действие ограничения:

  • По медицинским показаниям. Если необходимо лечение за рубежом, можно обратиться в суд и получить разрешение на выезд.

  • После утверждения плана восстановления платежеспособности. С августа 2024 года в закон о банкротстве физлиц внесены поправки: должнику разрешают покидать страну после утверждения плана выплат.

Во всех остальных случаях запрет можно снять только после погашения задолженности.

Как снять ограничение на выезд

Чтобы вернуть возможность путешествовать:

  1. Оплатите все долги — штрафы, алименты, налоги, кредиты.

  2. Сообщите об этом судебному исполнителю, чтобы ускорить процесс снятия ограничения.

Следует учитывать, что автоматическая отмена запрета занимает от 1 до 3 дней: нужно время, чтобы госорганы проверили оплату и направили уведомление в Пограничную службу.

Запрет также может быть снят при мирном урегулировании спора или смене руководителя, если ограничение было наложено на должностное лицо компании.

Как проверить, не попали ли вы в стоп-лист

В Казахстане работают два официальных реестра должников:

  • первый содержит данные о гражданах с долгами по кредитам, алиментам и штрафам;

  • второй — обо всех, в отношении кого открыто исполнительное производство.

Проверить себя можно бесплатно на сайте Министерства юстиции или через портал eGov.
Для этого:

  1. Перейдите в раздел «Гражданам» → «Гражданство, миграция и иммиграция» → «Выезд за рубеж».

  2. Выберите сервис «Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников».

  3. Нажмите «Заказать услугу онлайн», введите ИИН или БИН, и получите результат.

Также можно воспользоваться мобильным приложением eGov или телеграм-ботом.

Эксперты советуют проверять статус за 10–15 дней до поездки. Даже если долг уже погашен, стоит убедиться, что судебный исполнитель успел снять ограничение и отправил электронное уведомление в Пограничную службу.

Главное

  • В 2025 году из Казахстана не выпустят должников с просрочкой более 3 месяцев или задолженностью свыше 157 280 тенге.

  • Проверять себя в реестрах стоит заранее.

  • После погашения долгов запрет снимается не мгновенно — процесс занимает до трёх дней.

  • Исключения возможны только по решению суда, например, при необходимости лечения или утверждении плана восстановления платежеспособности.

