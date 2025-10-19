18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.32
626.9
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.10.2025, 09:26

С 26 октября казахстанцам разрешат ввозить только один автомобиль в год для личного пользования

Новости Казахстана 0 352

С 26 октября 2025 года в Казахстане вступят в силу новые правила оформления электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Вводимые ограничения затронут физических лиц, которые ввозят автомобили и другую технику исключительно для личного пользования, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Новые правила оформления ЭПТС

Министерство промышленности и строительства утвердило обновлённые Правила ведения электронных паспортов транспортных средств. Согласно документу, который вступает в силу 26 октября 2025 года, оформить ЭПТС можно будет только на одно транспортное средство в год — система просто не примет последующие заявки от одного физлица.

Эти изменения касаются не только легковых автомобилей, но и:

  • микроавтобусов и лёгких грузовиков,

  • квадроциклов и мотовездеходов,

  • снегоходов и снегоболотоходов.

Таким образом, с конца октября контроль за ввозом транспортных средств для личного пользования станет значительно жёстче.

Как будут взиматься таможенные платежи

Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 20 декабря 2017 года № 107, для товаров, предназначенных для личного пользования, установлены следующие ставки:

  • на рекреационную технику, микроавтобусы и грузовики полной массой до 5 тонн — совокупный таможенный платёж;

  • на легковые автомобили — пошлина 48 или 54 % в зависимости от стоимости машины.

Вместе с тем, Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил, что пока физические лица сохраняют право выбора способа расчёта пошлины:

  • либо по ставкам, действующим в Едином таможенном тарифе ЕАЭС15 % от стоимости плюс НДС,

  • либо по ставкам, утверждённым решением Совета ЕЭК № 10748 % или 54 %.

Таким образом, граждане всё ещё могут самостоятельно решать, какая схема расчёта для них выгоднее. Однако в ближайшее время вопрос могут пересмотреть: на уровне министерств обсуждается возможность закрепить единый порядок, который обяжет физлиц платить по более высоким ставкам, предусмотренным решением ЕЭК.

Контроль за ввозом и действующие нормы

Напомним, с 1 декабря 2024 года в Казахстане физическим лицам разрешено ввозить одно транспортное средство в год, новое или подержанное, при условии оформления Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и растаможки как товара для личного пользования.

Фактически эта норма действует частично: на практике ставки 48 % не применяются, а автомобили ввозятся по сниженным тарифам. Однако с введением новых правил оформления ЭПТС власти смогут жёстче контролировать количество ввозимых машин, что должно сократить случаи обхода лимита.

Условия для юридических лиц

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей действуют отдельные требования:

  • новые автомобили могут ввозить только официальные импортёры по Одобрению типа транспортного средства (ОТТС);

  • частным дилерам запрещено использовать чужие ОТТС при импорте машин;

  • подержанные автомобили старше трёх лет можно ввозить без ограничений по количеству, но с оплатой около 15 % растаможки по ставкам ВТО и дополнительно 12 % НДС.

Что изменится для автовладельцев

Введение лимита «один ЭПТС в год» фактически закрепляет норму о личном использовании ввезённых машин. Это позволит государству:

  • ограничить коммерческий импорт под видом личного,

  • повысить прозрачность таможенных операций,

  • и создать единый механизм контроля за ввозом транспортных средств.

Таким образом, уже с 26 октября 2025 года казахстанцам, планирующим покупку и доставку автомобиля из-за рубежа, стоит учитывать новые правила и возможные изменения в порядке расчёта таможенных пошлин.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь