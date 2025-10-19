С 26 октября казахстанцам разрешат ввозить только один автомобиль в год для личного пользования

Қазақ тіліне аудару

С 26 октября 2025 года в Казахстане вступят в силу новые правила оформления электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Вводимые ограничения затронут физических лиц, которые ввозят автомобили и другую технику исключительно для личного пользования, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: kolesa.kz

Новые правила оформления ЭПТС

Министерство промышленности и строительства утвердило обновлённые Правила ведения электронных паспортов транспортных средств. Согласно документу, который вступает в силу 26 октября 2025 года, оформить ЭПТС можно будет только на одно транспортное средство в год — система просто не примет последующие заявки от одного физлица.

Эти изменения касаются не только легковых автомобилей, но и:

микроавтобусов и лёгких грузовиков,

квадроциклов и мотовездеходов,

снегоходов и снегоболотоходов.

Таким образом, с конца октября контроль за ввозом транспортных средств для личного пользования станет значительно жёстче.

Как будут взиматься таможенные платежи

Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 20 декабря 2017 года № 107, для товаров, предназначенных для личного пользования, установлены следующие ставки:

на рекреационную технику, микроавтобусы и грузовики полной массой до 5 тонн — совокупный таможенный платёж ;

на легковые автомобили — пошлина 48 или 54 % в зависимости от стоимости машины.

Вместе с тем, Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил, что пока физические лица сохраняют право выбора способа расчёта пошлины:

либо по ставкам, действующим в Едином таможенном тарифе ЕАЭС — 15 % от стоимости плюс НДС ,

либо по ставкам, утверждённым решением Совета ЕЭК № 107 — 48 % или 54 %.

Таким образом, граждане всё ещё могут самостоятельно решать, какая схема расчёта для них выгоднее. Однако в ближайшее время вопрос могут пересмотреть: на уровне министерств обсуждается возможность закрепить единый порядок, который обяжет физлиц платить по более высоким ставкам, предусмотренным решением ЕЭК.

Контроль за ввозом и действующие нормы

Напомним, с 1 декабря 2024 года в Казахстане физическим лицам разрешено ввозить одно транспортное средство в год, новое или подержанное, при условии оформления Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и растаможки как товара для личного пользования.

Фактически эта норма действует частично: на практике ставки 48 % не применяются, а автомобили ввозятся по сниженным тарифам. Однако с введением новых правил оформления ЭПТС власти смогут жёстче контролировать количество ввозимых машин, что должно сократить случаи обхода лимита.

Условия для юридических лиц

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей действуют отдельные требования:

новые автомобили могут ввозить только официальные импортёры по Одобрению типа транспортного средства (ОТТС) ;

частным дилерам запрещено использовать чужие ОТТС при импорте машин;

подержанные автомобили старше трёх лет можно ввозить без ограничений по количеству, но с оплатой около 15 % растаможки по ставкам ВТО и дополнительно 12 % НДС.

Что изменится для автовладельцев

Введение лимита «один ЭПТС в год» фактически закрепляет норму о личном использовании ввезённых машин. Это позволит государству:

ограничить коммерческий импорт под видом личного,

повысить прозрачность таможенных операций,

и создать единый механизм контроля за ввозом транспортных средств.

Таким образом, уже с 26 октября 2025 года казахстанцам, планирующим покупку и доставку автомобиля из-за рубежа, стоит учитывать новые правила и возможные изменения в порядке расчёта таможенных пошлин.