В суде Астаны обрушился подъемник с женщиной на коляске: начата проверка

В Межрайонном гражданском суде Астаны произошёл инцидент – во время подъёма сорвался подъемник для людей с инвалидностью, в результате чего пострадала женщина. В пресс-службе ведомства прокомментировали происшествие, передаёт Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Pixabay

Согласно официальной информации, инцидент произошёл 16 октября 2025 года в здании Межрайонного гражданского суда города Астаны. Во время подъёма трос механизма внезапно оборвался, и женщина, прибывшая на судебное заседание, упала с высоты около 70-80 сантиметров.

Как сообщили в суде, судебные приставы незамедлительно вызвали скорую помощь и оказали пострадавшей первую медицинскую помощь до приезда медиков. Женщину доставили в больницу, она находится в сознании.

На место происшествия прибыли представители обслуживающей компании ТОО «Капитал Лифт». По предварительным данным, причиной инцидента стал обрыв троса.

Для установления всех обстоятельств проводится проверка с участием дознавателя Есильского района. В департаменте отметили, что уведомление о случившемся направлено в органы полиции, а сама ситуация находится под контролем суда.