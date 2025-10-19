Сколько будут стоить услуги нотариуса с 1 января 2026 года в Казахстане: опубликован полный перечень

Приказ министра юстиции № 533 от 27 сентября 2025 года устанавливает обновлённый перечень тарифов за нотариальные действия, выдачу копий и дубликатов документов, а также консультации частных нотариусов. Документ вступает в силу 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Новые ставки определены в месячных расчётных показателях (МРП). Размер оплаты зависит от типа нотариального действия, категории участников сделки и местности — городской или сельской.
В городской местности:
если одной из сторон является юридическое лицо — 17 МРП;
при стоимости объекта до 30 МРП:
детям, супругу, родителям, братьям, сёстрам и внукам — 3 МРП;
другим лицам — 8 МРП;
при стоимости свыше 30 МРП:
близким родственникам — 7 МРП;
другим лицам — 12 МРП.
В сельской местности:
если участвует юридическое лицо — 3 МРП;
близким родственникам — 1,5 МРП;
другим лицам — 2,7 МРП.
За удостоверение договоров купли-продажи автомобилей, тракторов, прицепов и другой спецтехники:
если участвует юридическое лицо — 12 МРП;
близким родственникам — 4 МРП;
другим лицам — 10 МРП.
аренда, займ, лизинг, подряд, брачный контракт, раздел имущества, соглашения об алиментах — 10 МРП;
поручительство и гарантия — 1,5 МРП;
ипотечный жилищный займ и залог по нему — по 4 МРП;
иные виды залога — 10 МРП.
удостоверение завещания — 3 МРП;
свидетельство о праве на наследство — 4 МРП за каждый документ;
свидетельство о праве собственности супругов — 5 МРП;
меры по охране наследственного имущества — 8 МРП.
доверенность на управление автомобилем или техникой без права продажи — 4 МРП;
доверенность на распоряжение имуществом — 2,5 МРП;
прочие доверенности:
для физических лиц — 1,1 МРП,
для юридических — 2,5 МРП;
нотариально удостоверенные согласия — 1,5 МРП.
копии документов (за страницу):
для физлиц — 0,1 МРП,
для юрлиц — 0,17 МРП;
свидетельствование подписи или перевода:
для физлиц — 0,53 МРП,
для юрлиц — 1,1 МРП;
удостоверение равнозначности электронных и бумажных документов (за страницу):
для физлиц — 0,3 МРП,
для юрлиц — 0,4 МРП.
передача заявлений между физическими и юридическими лицами — 0,7 МРП;
выдача нотариально засвидетельствованных копий — 0,7 МРП;
выдача дубликата — 3 МРП;
протест векселя или неоплата чека — 1,5 МРП;
хранение документов и ценных бумаг — 0,6 МРП за месяц.
для физических лиц: 0,2 % от взыскиваемой суммы (не менее 1 МРП и не более 50 МРП);
для юридических лиц: 1 % (не менее 1,5 МРП и не более 100 МРП);
вскрытие и оглашение секретного завещания — 1,2 МРП;
выдача свидетельства о принятии секретного завещания — 1,2 МРП;
иные нотариальные действия, не указанные выше — 7,2 МРП.
Все указанные ставки начнут действовать с 1 января 2026 года. До этого момента применяются действующие тарифы.
Министерство юстиции отмечает, что обновление ставок направлено на упорядочение и унификацию оплаты нотариальных услуг, а также на повышение прозрачности процедур для граждан и бизнеса.
