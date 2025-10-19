Сколько будут стоить услуги нотариуса с 1 января 2026 года в Казахстане: опубликован полный перечень

Қазақ тіліне аудару

Приказ министра юстиции № 533 от 27 сентября 2025 года устанавливает обновлённый перечень тарифов за нотариальные действия, выдачу копий и дубликатов документов, а также консультации частных нотариусов. Документ вступает в силу 1 января 2026 года , сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

© shutterstock.com

Основные изменения в тарифах

Новые ставки определены в месячных расчётных показателях (МРП). Размер оплаты зависит от типа нотариального действия, категории участников сделки и местности — городской или сельской.

Удостоверение сделок с недвижимостью

В городской местности:

если одной из сторон является юридическое лицо — 17 МРП ;

при стоимости объекта до 30 МРП: детям, супругу, родителям, братьям, сёстрам и внукам — 3 МРП ; другим лицам — 8 МРП ;

при стоимости свыше 30 МРП: близким родственникам — 7 МРП ; другим лицам — 12 МРП .



В сельской местности:

если участвует юридическое лицо — 3 МРП ;

близким родственникам — 1,5 МРП ;

другим лицам — 2,7 МРП.

Сделки с транспортом

За удостоверение договоров купли-продажи автомобилей, тракторов, прицепов и другой спецтехники:

если участвует юридическое лицо — 12 МРП ;

близким родственникам — 4 МРП ;

другим лицам — 10 МРП.

Прочие договоры

аренда, займ, лизинг, подряд, брачный контракт, раздел имущества, соглашения об алиментах — 10 МРП ;

поручительство и гарантия — 1,5 МРП ;

ипотечный жилищный займ и залог по нему — по 4 МРП ;

иные виды залога — 10 МРП.

Наследственные и семейные вопросы

удостоверение завещания — 3 МРП ;

свидетельство о праве на наследство — 4 МРП за каждый документ;

свидетельство о праве собственности супругов — 5 МРП ;

меры по охране наследственного имущества — 8 МРП.

Доверенности и согласия

доверенность на управление автомобилем или техникой без права продажи — 4 МРП ;

доверенность на распоряжение имуществом — 2,5 МРП ;

прочие доверенности: для физических лиц — 1,1 МРП , для юридических — 2,5 МРП ;

нотариально удостоверенные согласия — 1,5 МРП.

Копии, переводы и электронные документы

копии документов (за страницу): для физлиц — 0,1 МРП , для юрлиц — 0,17 МРП ;

свидетельствование подписи или перевода: для физлиц — 0,53 МРП , для юрлиц — 1,1 МРП ;

удостоверение равнозначности электронных и бумажных документов (за страницу): для физлиц — 0,3 МРП , для юрлиц — 0,4 МРП .



Прочие нотариальные действия

передача заявлений между физическими и юридическими лицами — 0,7 МРП ;

выдача нотариально засвидетельствованных копий — 0,7 МРП ;

выдача дубликата — 3 МРП ;

протест векселя или неоплата чека — 1,5 МРП ;

хранение документов и ценных бумаг — 0,6 МРП за месяц.

Исполнительные надписи и другие действия

для физических лиц: 0,2 % от взыскиваемой суммы (не менее 1 МРП и не более 50 МРП);

для юридических лиц: 1 % (не менее 1,5 МРП и не более 100 МРП);

вскрытие и оглашение секретного завещания — 1,2 МРП ;

выдача свидетельства о принятии секретного завещания — 1,2 МРП ;

иные нотариальные действия, не указанные выше — 7,2 МРП.

Когда вступят в силу новые тарифы

Все указанные ставки начнут действовать с 1 января 2026 года. До этого момента применяются действующие тарифы.

Министерство юстиции отмечает, что обновление ставок направлено на упорядочение и унификацию оплаты нотариальных услуг, а также на повышение прозрачности процедур для граждан и бизнеса.