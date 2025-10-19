18+
Сколько будут стоить услуги нотариуса с 1 января 2026 года в Казахстане: опубликован полный перечень

Новости Казахстана 0 459

Приказ министра юстиции № 533 от 27 сентября 2025 года устанавливает обновлённый перечень тарифов за нотариальные действия, выдачу копий и дубликатов документов, а также консультации частных нотариусов. Документ вступает в силу 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

© shutterstock.com

Основные изменения в тарифах

Новые ставки определены в месячных расчётных показателях (МРП). Размер оплаты зависит от типа нотариального действия, категории участников сделки и местности — городской или сельской.

Удостоверение сделок с недвижимостью

В городской местности:

  • если одной из сторон является юридическое лицо — 17 МРП;

  • при стоимости объекта до 30 МРП:

    • детям, супругу, родителям, братьям, сёстрам и внукам — 3 МРП;

    • другим лицам — 8 МРП;

  • при стоимости свыше 30 МРП:

    • близким родственникам — 7 МРП;

    • другим лицам — 12 МРП.

В сельской местности:

  • если участвует юридическое лицо — 3 МРП;

  • близким родственникам — 1,5 МРП;

  • другим лицам — 2,7 МРП.

Сделки с транспортом

За удостоверение договоров купли-продажи автомобилей, тракторов, прицепов и другой спецтехники:

  • если участвует юридическое лицо — 12 МРП;

  • близким родственникам — 4 МРП;

  • другим лицам — 10 МРП.

Прочие договоры

  • аренда, займ, лизинг, подряд, брачный контракт, раздел имущества, соглашения об алиментах — 10 МРП;

  • поручительство и гарантия — 1,5 МРП;

  • ипотечный жилищный займ и залог по нему — по 4 МРП;

  • иные виды залога — 10 МРП.

Наследственные и семейные вопросы

  • удостоверение завещания — 3 МРП;

  • свидетельство о праве на наследство — 4 МРП за каждый документ;

  • свидетельство о праве собственности супругов — 5 МРП;

  • меры по охране наследственного имущества — 8 МРП.

Доверенности и согласия

  • доверенность на управление автомобилем или техникой без права продажи — 4 МРП;

  • доверенность на распоряжение имуществом — 2,5 МРП;

  • прочие доверенности:

    • для физических лиц — 1,1 МРП,

    • для юридических — 2,5 МРП;

  • нотариально удостоверенные согласия — 1,5 МРП.

Копии, переводы и электронные документы

  • копии документов (за страницу):

    • для физлиц — 0,1 МРП,

    • для юрлиц — 0,17 МРП;

  • свидетельствование подписи или перевода:

    • для физлиц — 0,53 МРП,

    • для юрлиц — 1,1 МРП;

  • удостоверение равнозначности электронных и бумажных документов (за страницу):

    • для физлиц — 0,3 МРП,

    • для юрлиц — 0,4 МРП.

Прочие нотариальные действия

  • передача заявлений между физическими и юридическими лицами — 0,7 МРП;

  • выдача нотариально засвидетельствованных копий — 0,7 МРП;

  • выдача дубликата — 3 МРП;

  • протест векселя или неоплата чека — 1,5 МРП;

  • хранение документов и ценных бумаг — 0,6 МРП за месяц.

Исполнительные надписи и другие действия

  • для физических лиц: 0,2 % от взыскиваемой суммы (не менее 1 МРП и не более 50 МРП);

  • для юридических лиц: 1 % (не менее 1,5 МРП и не более 100 МРП);

  • вскрытие и оглашение секретного завещания — 1,2 МРП;

  • выдача свидетельства о принятии секретного завещания — 1,2 МРП;

  • иные нотариальные действия, не указанные выше — 7,2 МРП.

Когда вступят в силу новые тарифы

Все указанные ставки начнут действовать с 1 января 2026 года. До этого момента применяются действующие тарифы.

Министерство юстиции отмечает, что обновление ставок направлено на упорядочение и унификацию оплаты нотариальных услуг, а также на повышение прозрачности процедур для граждан и бизнеса.

