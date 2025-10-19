Елена Рыбакина поборется за титул WTA 500 в Китае: когда и где смотреть финал

Қазақ тіліне аудару

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет в финале турнира WTA 500 против россиянки Екатерины Александровой 19 октября, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

Фото: instagram.com/lenarybakina/

Финальный матч турнира WTA 500 с участием казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной состоится 19 октября в 14:00 по времени Астаны в китайском городе Нинбо. Ее соперницей станет россиянка Екатерина Александрова, занимающая 10-ю позицию в мировом рейтинге.

Прямую трансляцию финала можно будет посмотреть в онлайн-эфире.

Призовой фонд соревнований составляет 1 064 510 долларов, из которых победительница получит 164 000 долларов и 500 рейтинговых очков.

На пути к финалу Елена Рыбакина показала уверенную игру, обыграв несколько сильных соперниц. В 1/8 финала она победила украинку Даяну Ястремскую (30) со счетом 6:4, 6:7, 6:3, затем уверенно прошла австралийку Айлу Томлянович (104) – 6:2, 6:0, а в полуфинале выиграла у итальянки Жасмин Паолини (8) – 6:3, 6:2.

В личных встречах между Рыбакиной и Александровой преимущество остается за россиянкой – 3:1. Однако казахстанская теннисистка демонстрирует отличную форму и нацелена побороться за титул и максимальные очки рейтинга.