Доход свыше 2 млн тенге станет поводом для проверки казахстанцев: новые правила

Информация о доходах казахстанцев, превышающих 2 млн тенге, будет передаваться в Комитет государственных доходов (КГД). Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов, комментируя новые правила обмена данными между банками и налоговыми органами, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Банковская тайна остается в силе

По словам представителя Нацбанка, передача данных не означает отмену банковской тайны. Речь идет только о тех физических лицах, чьи финансовые операции выходят за рамки обычных частных переводов.

«Информация передается в КГД, если у человека более 100 переводов от разных лиц, а общий оборот по счету превышает 2 млн тенге. Эти данные нужны, чтобы определить, занимается ли гражданин предпринимательской деятельностью и каковы источники его доходов», – пояснил Шолпанкулов.

Он подчеркнул, что сведения о других клиентах банков, не подпадающих под эти критерии, не будут направляться в налоговые органы.

Новые критерии — инструмент против скрытого бизнеса

Во время обсуждения проекта нового Налогового кодекса, отметил зампред Нацбанка, ключевое внимание уделялось защите конфиденциальности данных физлиц. Однако Комитет госдоходов предложил альтернативный подход: выявлять нелегальную предпринимательскую деятельность среди граждан, которые фактически ведут бизнес, но не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели или юридические лица.

«Это решение направлено на борьбу с теневой экономикой, но при этом сохраняет принципы банковской тайны», – уточнил Шолпанкулов.

Опасения рынка: риски утраты конфиденциальности

Профессиональное сообщество, между тем, выражает беспокойство. Представители финансового сектора опасаются, что расширение доступа налоговых органов к банковским счетам может привести к ослаблению режима конфиденциальности и вызвать недоверие со стороны клиентов.

По мнению экспертов, подобная мера способна спровоцировать рост теневого рынка и отток средств из банковской системы в наличный оборот.