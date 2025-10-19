18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.10.2025, 12:09

Официальные казахские термины будут публиковаться на специальном сайте

Новости Казахстана

Комитет языковой политики МНВО РК сообщил, что утвержденные казахские термины и словосочетания из нормативных актов разместят на отдельной онлайн-платформе, передает Lada.kz со ссылкой на Exclusive.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

В Казахстане утвердили решение о публикации официальных казахских терминов на специальном сайте termincom.kz. Об этом сообщили в Комитете языковой политики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан по итогам третьего и четвертого заседаний Республиканской терминологической комиссии, которые прошли в Астане.

В ведомстве уточнили, что на заседаниях рассматривались термины, признанные наиболее удачными по итогам республиканского конкурса «Юридические термины», а также словосочетания, которые используются в нормативно-правовых актах. После официального утверждения все новые термины будут размещены в открытом доступе на сайте termincom.kz.

В обсуждениях приняли участие члены комиссии, представляющие общественно-гуманитарное направление, а также специалисты различных отраслей, задействованных в разработке и применении терминологии.

Ранее издание отмечало, что языковая ситуация в стране постепенно меняется. По данным последней переписи населения, более 80% казахстанцев заявили, что владеют казахским языком, однако в повседневной жизни на нем говорит менее половины жителей городов.

При этом, согласно информации министерства просвещения, в 2025 году около 70% первоклассников выбрали обучение на казахском языке. Несмотря на положительную динамику, эксперты указывают на сохраняющиеся проблемы в качестве образования.

Согласно международному исследованию PISA, проведенному в 2023 году, 64% школьников, обучающихся на казахском языке, испытывают трудности с пониманием текста и не всегда могут связно излагать свои мысли устно и письменно.

Таким образом, создание и регулярное обновление открытой базы утвержденных казахских терминов должно стать еще одним шагом в укреплении языковой политики и повышении качества владения государственным языком.

