18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.32
626.9
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.10.2025, 13:08

Россия обвиняет Казахстан в тайном транзите санкционных грузов

Новости Казахстана 0 1 308

Российские власти выразили претензии к Казахстану по поводу реэкспорта подсанкционных товаров через «серые» схемы. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой Россельхознадзора после переговоров руководителя ведомства Сергея Данкверта с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Ермеком Кенжеханулы, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: Michaelvbg / Shutterstock.com
Фото: Michaelvbg / Shutterstock.com

Претензии России к транзиту товаров

Россельхознадзор сообщил, что несмотря на использование электронных навигационных пломб при транзите продукции, отдельные партии подсанкционных грузов продолжают поступать в Россию через Казахстан по «серым» схемам.

По словам ведомства, такие случаи неоднократно пресекались территориальными управлениями Россельхознадзора.

Конкретные случаи нарушений

В пресс-релизе отмечается несколько эпизодов, зафиксированных осенью 2025 года:

  • В Оренбургской области был остановлен ввоз четырех партий свежих груш, которые не имели необходимой маркировки на упаковке.

  • Одна партия груш поступала без фитосанитарного сертификата.

  • Три другие партии сопровождались казахстанскими сертификатами, при этом в документах было указано, что продукция произведена в Казахстане.

  • Однако морфологические признаки и упаковка груш совпадали с сортом «Конференция» европейской селекции, что ставило под сомнение происхождение товара.

Масштаб выявленных нарушений

По данным Россельхознадзора:

  • В 2024 году выявлено 203,8 тонны санкционной продукции из Казахстана.

  • Из них 180 тонн груш имели происхождение Бельгии, несмотря на оформление как казахстанские.

Дальнейшие меры

Сергей Данкверт подчеркнул необходимость предотвращения подобных ситуаций и обозначил их как недопустимые для обеспечения фитосанитарной безопасности страны.

Стороны договорились о:

  • Оперативном принятии мер для усиления контроля за транзитом продукции.

  • Совместной работе для исключения реэкспорта подсанкционных товаров через Казахстан.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь