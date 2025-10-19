Россия обвиняет Казахстан в тайном транзите санкционных грузов

Қазақ тіліне аудару

Российские власти выразили претензии к Казахстану по поводу реэкспорта подсанкционных товаров через «серые» схемы. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой Россельхознадзора после переговоров руководителя ведомства Сергея Данкверта с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Ермеком Кенжеханулы, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: Michaelvbg / Shutterstock.com

Претензии России к транзиту товаров

Россельхознадзор сообщил, что несмотря на использование электронных навигационных пломб при транзите продукции, отдельные партии подсанкционных грузов продолжают поступать в Россию через Казахстан по «серым» схемам.

По словам ведомства, такие случаи неоднократно пресекались территориальными управлениями Россельхознадзора.

Конкретные случаи нарушений

В пресс-релизе отмечается несколько эпизодов, зафиксированных осенью 2025 года:

В Оренбургской области был остановлен ввоз четырех партий свежих груш , которые не имели необходимой маркировки на упаковке.

Одна партия груш поступала без фитосанитарного сертификата .

Три другие партии сопровождались казахстанскими сертификатами, при этом в документах было указано, что продукция произведена в Казахстане.

Однако морфологические признаки и упаковка груш совпадали с сортом «Конференция» европейской селекции, что ставило под сомнение происхождение товара.

Масштаб выявленных нарушений

По данным Россельхознадзора:

В 2024 году выявлено 203,8 тонны санкционной продукции из Казахстана.

Из них 180 тонн груш имели происхождение Бельгии, несмотря на оформление как казахстанские.

Дальнейшие меры

Сергей Данкверт подчеркнул необходимость предотвращения подобных ситуаций и обозначил их как недопустимые для обеспечения фитосанитарной безопасности страны.

Стороны договорились о: