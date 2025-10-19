18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.32
626.9
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.10.2025, 14:48

Новое правило выселения в Казахстане: должникам дадут всего десять дней

Новости Казахстана 0 1 817

В Мажилисе рассматриваются поправки в законодательство, касающиеся исполнительного производства. В числе предлагаемых изменений — новый порядок принудительного выселения должников из домов и квартир, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: uralds.ru
Фото: uralds.ru

Что такое принудительное выселение

Принудительное выселение — один из способов возврата задолженности кредитору. Оно проводится судебными исполнителями при поддержке органов внутренних дел и включает:

  • освобождение помещения от должника и его имущества;

  • удаление домашних животных;

  • запрет должнику пользоваться освобожденным жильем.

Согласно пункту 2 статьи 106 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

«Выселение состоит из освобождения помещения, указанного в исполнительном документе, от выселяемого (выселяемых), его (их) имущества, домашних животных и запрещения выселяемому (выселяемым) пользоваться освобожденным помещением».

При этом закон отмечает, что отсутствие должника, который был надлежащим образом извещен о выселении, не препятствует исполнению исполнительного документа.

Проблема с текущими сроками

Сейчас закон лишь обязывает судебного исполнителя извещать должника о времени выселения, но не указывает конкретных сроков. На практике это иногда приводит к тому, что должника уведомляют за день до процедуры, что вызывает недовольство и трудности при переезде.

Как отмечается в обосновании поправки, такая ситуация является социальной проблемой и требует регулирования.

Нововведение: 10 дней на сбор вещей

Поправка предлагает внести в пункт 2 статьи 106 норму о разумённом сроке уведомления. В результате текст закона будет звучать так:

«Судебный исполнитель извещает должника о времени выселения за 10 календарных дней до указанного срока».

Это даст гражданам достаточное время, чтобы забрать личные вещи, которые не подпадают под взыскание.

Видеофиксация процесса выселения

Кроме того, в статье 107 Закона планируется ввести возможность видеофиксации выселения. Это необязательная мера, которая может заменить присутствие понятых.

Понятые участвуют:

  • при выселении (пункт 1 статьи 106);

  • при описи имущества;

  • при уничтожении имущества, не подлежащего реализации.

Видеофиксация будет применяться ко всем исполнительным действиям, где требуется присутствие понятых, что упрощает процесс в случае их отсутствия.

2
12
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Грустно. Человек может потерять последнее пристанище. Я почему то уверен что в большинстве случаев будет именно так
19.10.2025, 13:15
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь