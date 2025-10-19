Новое правило выселения в Казахстане: должникам дадут всего десять дней

Қазақ тіліне аудару

В Мажилисе рассматриваются поправки в законодательство, касающиеся исполнительного производства. В числе предлагаемых изменений — новый порядок принудительного выселения должников из домов и квартир, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Что такое принудительное выселение

Принудительное выселение — один из способов возврата задолженности кредитору. Оно проводится судебными исполнителями при поддержке органов внутренних дел и включает:

освобождение помещения от должника и его имущества;

удаление домашних животных;

запрет должнику пользоваться освобожденным жильем.

Согласно пункту 2 статьи 106 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

«Выселение состоит из освобождения помещения, указанного в исполнительном документе, от выселяемого (выселяемых), его (их) имущества, домашних животных и запрещения выселяемому (выселяемым) пользоваться освобожденным помещением».

При этом закон отмечает, что отсутствие должника, который был надлежащим образом извещен о выселении, не препятствует исполнению исполнительного документа.

Проблема с текущими сроками

Сейчас закон лишь обязывает судебного исполнителя извещать должника о времени выселения, но не указывает конкретных сроков. На практике это иногда приводит к тому, что должника уведомляют за день до процедуры, что вызывает недовольство и трудности при переезде.

Как отмечается в обосновании поправки, такая ситуация является социальной проблемой и требует регулирования.

Нововведение: 10 дней на сбор вещей

Поправка предлагает внести в пункт 2 статьи 106 норму о разумённом сроке уведомления. В результате текст закона будет звучать так:

«Судебный исполнитель извещает должника о времени выселения за 10 календарных дней до указанного срока».

Это даст гражданам достаточное время, чтобы забрать личные вещи, которые не подпадают под взыскание.

Видеофиксация процесса выселения

Кроме того, в статье 107 Закона планируется ввести возможность видеофиксации выселения. Это необязательная мера, которая может заменить присутствие понятых.

Понятые участвуют:

при выселении (пункт 1 статьи 106);

при описи имущества;

при уничтожении имущества, не подлежащего реализации.

Видеофиксация будет применяться ко всем исполнительным действиям, где требуется присутствие понятых, что упрощает процесс в случае их отсутствия.