Новое правило выселения в Казахстане: должникам дадут всего десять дней

В Мажилисе рассматриваются поправки в законодательство, касающиеся исполнительного производства. В числе предлагаемых изменений — новый порядок принудительного выселения должников из домов и квартир, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Принудительное выселение — один из способов возврата задолженности кредитору. Оно проводится судебными исполнителями при поддержке органов внутренних дел и включает:
освобождение помещения от должника и его имущества;
удаление домашних животных;
запрет должнику пользоваться освобожденным жильем.
Согласно пункту 2 статьи 106 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:
«Выселение состоит из освобождения помещения, указанного в исполнительном документе, от выселяемого (выселяемых), его (их) имущества, домашних животных и запрещения выселяемому (выселяемым) пользоваться освобожденным помещением».
При этом закон отмечает, что отсутствие должника, который был надлежащим образом извещен о выселении, не препятствует исполнению исполнительного документа.
Сейчас закон лишь обязывает судебного исполнителя извещать должника о времени выселения, но не указывает конкретных сроков. На практике это иногда приводит к тому, что должника уведомляют за день до процедуры, что вызывает недовольство и трудности при переезде.
Как отмечается в обосновании поправки, такая ситуация является социальной проблемой и требует регулирования.
Поправка предлагает внести в пункт 2 статьи 106 норму о разумённом сроке уведомления. В результате текст закона будет звучать так:
«Судебный исполнитель извещает должника о времени выселения за 10 календарных дней до указанного срока».
Это даст гражданам достаточное время, чтобы забрать личные вещи, которые не подпадают под взыскание.
Кроме того, в статье 107 Закона планируется ввести возможность видеофиксации выселения. Это необязательная мера, которая может заменить присутствие понятых.
Понятые участвуют:
при выселении (пункт 1 статьи 106);
при описи имущества;
при уничтожении имущества, не подлежащего реализации.
Видеофиксация будет применяться ко всем исполнительным действиям, где требуется присутствие понятых, что упрощает процесс в случае их отсутствия.
