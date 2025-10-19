18+
19.10.2025, 16:27

К 2050 году каждый пятый житель Казахстана станет пожилым: неожиданные последствия долголетия

Новости Казахстана 0 425

К 2050 году каждый пятый житель Казахстана будет пожилым человеком. На этом фоне в Сенате предложили создать комплексную программу, направленную на активное и здоровое старение населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Продолжительность жизни растет, но растут и болезни

По словам депутата Сената Айнур Аргынбековой, в стране наблюдается устойчивая тенденция к увеличению продолжительности жизни. Сегодня доля граждан старше 60 лет составляет почти 14%, и уже к 2050 году пожилыми будет каждый пятый казахстанец.

Однако, подчеркнула депутат, увеличение средней продолжительности жизни несет не только позитивные последствия. С возрастом растет количество хронических заболеваний — в частности, сердечно-сосудистых, онкологических, диабета и деменции. Это требует комплексного подхода со стороны государства и общества.

Необходимость инвестиций в "серебряную экономику"

Аргынбекова отметила, что международный опыт демонстрирует: инвестиции в активное долголетие позволяют не только снизить нагрузку на социальную сферу, но и формируют так называемую серебряную экономику — направление, ориентированное на вовлечение пожилых людей в экономическую и общественную жизнь.

Так, в Японии, Швеции и Южной Корее успешно функционируют геронтологические центры и службы сопровождения, которые помогают гражданам старшего возраста сохранять здоровье, физическую активность и социальную независимость.

Предложение Сената: создать геронтологическую службу

В этой связи сенатор предложила профильным государственным органам рассмотреть вопрос о разработке комплексного плана по развитию геронтологической службы и поддержке активного долголетия в Казахстане.

По мнению Аргынбековой, такой подход позволит не только повысить качество жизни пожилых граждан, но и подготовить общество к демографическим изменениям, связанным со старением населения.

Индекс старения растет, рождаемость снижается

По официальным данным, в апреле 2025 года индекс старения населения Казахстана увеличился на 1,6 процентного пункта. Теперь на каждые 100 детей приходится 31,1 человек в возрасте 65 лет и старше.

При этом эксперты отмечают, что средняя продолжительность жизни в Казахстане такова, что после выхода на пенсию граждане живут чуть более 10 лет.

Одновременно прогнозируется снижение рождаемости, что может ускорить процесс старения населения и в перспективе оказать давление на пенсионную систему страны.

Демографический вызов XXI века

По мнению специалистов, Казахстану предстоит выработать долгосрочную стратегию, которая объединит вопросы здравоохранения, социальной защиты, занятости и образования в рамках единого подхода к активному долголетию.

Создание такого плана, считают парламентарии, станет важным шагом к построению общества, где пожилой возраст будет восприниматься не как ограничение, а как новая возможность для полноценной и активной жизни.

