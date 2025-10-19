18+
19.10.2025, 17:12

Вплоть до уголовного дела: о чем казахстанцам не стоит шутить на борту самолета

Новости Казахстана 0 434

В Казахстане за «шутки» о взрывных устройствах и запрещённых предметах с начала 2025 года уже привлечены 40 человек, а общее число ложных сообщений об актах терроризма составило 64, передает Lada.kz со ссылкой на CMN.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В последние годы казахстанские пассажиры всё чаще используют опасный юмор в аэропортах и на борту самолётов, предупреждают в транспортной полиции. Такие «шутки» могут иметь серьёзные последствия: с начала 2025 года по стране зарегистрировано 64 факта заведомо ложных сообщений об актах терроризма, 40 человек уже понесли наказание.

Примеры инцидентов

Один из последних случаев произошёл 15 октября в аэропорту Актобе. Мужчина, отправляя посылку через почтовое отделение, в шутку заявил о наличии бомбы. Проверка не выявила взрывных устройств, однако против него возбудили уголовное дело.

Ранее, в апреле в аэропорту Алматы, подросток пошутил о бомбе в рюкзаке друга перед рейсом в Караганду. В результате посадка была задержана почти на три часа, а законный представитель школьника должен возместить причинённый ущерб.

В Актау в 2025 году произошли два громких инцидента с сообщениями о минировании аэропорта и самолётов. Один из случаев завершился приговором: мужчина был осуждён к 1,5 годам лишения свободы за ложное сообщение о взрывном устройстве, которое он сообщил полиции в пьяном состоянии, пытаясь помешать возлюбленной улететь.

В августе в том же аэропорту женщина с младенцем сообщила о бомбе на борту рейса в Шымкент. Около 200 пассажиров и экипаж были эвакуированы. Проверка длилась более пяти часов и взрывных устройств не выявила, однако в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Наказание за ложные сообщения

По статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусмотрены следующие меры: штраф до пяти тысяч месячных расчетных показателей, исправительные работы того же размера, ограничение свободы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Если преступление совершено в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, это не освобождает от ответственности и может быть расценено судом как отягчающее обстоятельство.

Действия служб при инциденте

При сообщении о наличии бомбы или опасных веществ на борту или в аэропорту незамедлительно информируются службы безопасности и полиция. Все пассажиры обязаны выполнять указания экипажа и сотрудников аэропорта. Проверку проводят сотрудники полиции, авиационной безопасности и при необходимости другие экстренные службы.

Расходы на привлечение служб, задержку рейсов и эвакуацию пассажиров могут быть взысканы с виновного лица в порядке гражданского иска. Время проверки зависит от характера инцидента, количества пассажиров, объёма багажа и иных факторов.

Специалисты подчеркивают, что любые «шутки» о запрещённых предметах могут повлечь уголовную и материальную ответственность, поэтому пассажирам настоятельно рекомендуется воздерживаться от подобных заявлений.

