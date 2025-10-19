18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.10.2025, 18:48

В Казахстане впервые запустят программу аренды автомобилей с выкупом: условия

Новости Казахстана

Правительство Казахстана готовит запуск новых финансовых инструментов, которые позволят гражданам проще приобретать автомобили. Речь идёт о расширении программ автокредитования и внедрении новых схем долгосрочной аренды с последующим выкупом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Правительство.

Фото: Orachon Paksuthiphol / Getty Images
Фото: Orachon Paksuthiphol / Getty Images

Цель программы — обновить автопарк и сделать машины доступнее

По словам министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева, инициатива направлена на обновление национального автопарка и повышение доступности автомобилей для населения.
Программа призвана стимулировать спрос на новые машины, в первую очередь — отечественного производства.

«Мы видим необходимость обновления автопарка, где значительная часть машин имеет возраст более 15 лет. Новые финансовые инструменты помогут гражданам перейти на более современные и безопасные автомобили», — отметил министр.

Автопроизводители и банки объединяют усилия

Новые программы будут реализованы совместно отечественными автопроизводителями и банками второго уровня.
По данным Минпромстроя, участие государства позволит удерживать кредитные ставки на умеренном уровне и предложить гражданам льготные условия.

Планируется, что программа охватит автомобили, произведённые на территории Казахстана, что также поддержит развитие национального автопрома.

Примерные условия будущих автопрограмм

Хотя окончательные параметры ещё уточняются, по предварительной информации, условия кредитования будут следующими:

  • Процентная ставка: от 3% до 6% годовых в тенге (в зависимости от модели и банка);

  • Срок кредита: до 5–7 лет;

  • Первоначальный взнос: от 10% стоимости автомобиля;

  • Максимальная сумма займа: до 15 млн тенге;

  • Досрочное погашение: без штрафных санкций;

  • Участники программы: граждане Казахстана с подтверждённым доходом.

Кроме того, рассматривается возможность субсидирования части процентной ставки за счёт государства, что позволит сделать кредиты ещё доступнее для семей с невысоким уровнем дохода.

Новая альтернатива кредиту — аренда с выкупом

Одновременно вводится механизм долгосрочной аренды автомобиля с последующим выкупом.
Это альтернатива классическому автокредиту, которая позволяет гражданину пользоваться машиной, выплачивая фиксированные ежемесячные платежи, а по завершении срока — оформить её в собственность.

Такой инструмент особенно удобен для тех, кто не готов сразу вносить крупный первоначальный взнос, но хочет получить новый автомобиль на длительный срок.

Что даст программа

По расчётам Министерства промышленности и строительства, запуск новых программ позволит:

  • увеличить продажи отечественных автомобилей;

  • сократить средний возраст машин в стране;

  • поддержать развитие локального автопрома;

  • снизить финансовую нагрузку на граждан при покупке авто.

Ожидается, что первая волна заявок будет запущена в начале 2026 года, а пилотные проекты стартуют уже в конце текущего года.

Контекст

На сегодня в Казахстане действует программа льготного автокредитования под 4% годовых, благодаря которой с 2022 года было приобретено более 30 тысяч автомобилей. Новые инициативы станут её продолжением, но с расширенным набором инструментов и участием большего числа банков.

