19.10.2025, 21:02

Прямо во время урока: в Семее учитель физкультуры ударил школьника по лицу

Новости Казахстана 0 317

В средней школе №43 города Семей учитель физической культуры ударил ученика по лицу прямо во время занятия. О случившемся сообщила мать школьника, передает Lada.kz со ссылкой на Abai News.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Как произошел инцидент

Мать ребенка рассказала, что узнала о произошедшем от матери одноклассницы сына. Придя в школу, она увидела мальчика у завуча – тот плакал, на лице были заметны следы удара.

По словам женщины, сын сообщил, что во время урока сидел на лавочке вместе с другом, когда учитель подошел и потребовал убрать телефоны. Затем педагог предложил поиграть, однако мальчик отказался, объяснив, что у него нет спортивной формы. После повторного приглашения он все же вышел в зал и начал бросать мяч.

Во время второго броска мяч случайно попал в учителя. Школьник хотел извиниться, но, по его словам, педагог подошел и ударил его рукой по лицу.

Удар был такой силы, что на щеке остались следы, а зубы болели. После этого сын хотел уйти к завучу, но, по его словам, учитель не отпускал и кричал на него, в том числе с использованием нецензурных выражений, - рассказала мать потерпевшего.

Только спустя некоторое время они вместе направились к администрации школы.

Реакция родителей и полиции

Медицинское обследование зафиксировало у школьника отек десны. Врачи рекомендовали наблюдение. Мать вызвала полицию и написала официальное заявление.

По словам женщины, руководство школы сначала отказалось показать запись с камер наблюдения, сославшись на необходимость присутствия директора. Позднее, уже в сопровождении школьного инспектора, она смогла ознакомиться с видеозаписью и вновь обратилась в полицию, потребовав привлечь учителя к ответственности.

Позиция педагога

Сам учитель физической культуры в объяснениях указал, что мальчик попал в него мячом в область сердца, а у него имеются серьезные проблемы со здоровьем. Позже педагог заявил, что у него сложная ситуация и дома, что, по его словам, повлияло на эмоциональную реакцию.

Что сообщили в управлении образования

В управлении образования Абайской области Liter.kz подтвердили факт происшествия. Инцидент произошел 13 октября 2025 года во время урока физкультуры.

Сразу после поступления жалобы от родителя учащегося администрацией школы проведена внутренняя проверка и организовано родительское собрание с участием родителей класса. На данный момент учитель физической культуры отстранен от проведения занятий, его обязанности выполняет другой педагог. Материалы по данному факту направлены в школьный Совет по педагогической этике, - сообщили в ведомстве.

Что будет дальше

Заседание Совета по педагогической этике запланировано на 20 октября 2025 года. На нем рассмотрят все обстоятельства произошедшего и примут решение в соответствии с законодательством и нормами профессиональной этики.

В управлении образования подчеркнули, что по итогам заседания дополнительная официальная информация будет предоставлена позднее.

