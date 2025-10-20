18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.10.2025, 06:38

Выплата пособий по-новому: какие изменения ждут казахстанцев

Новости Казахстана

Министерство финансов Республики Казахстан вынесло на общественное обсуждение проект приказа о внесении изменений и дополнений в Правила назначения и осуществления выплаты государственных пособий. Речь идет о пособиях на рождение ребенка, по уходу за ним, многодетным семьям, а также женщинам, награжденным почетными званиями за материнство, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Документ опубликован на портале «Открытые НПА», где граждане могут оставить свои комментарии и предложения.

Цель нововведений — ускорить и упростить процесс получения пособий

В проекте приказа Минфин предлагает оптимизировать и автоматизировать процесс оказания государственной услуги. Изменения направлены на:

  • перевод части процедур в электронный формат;

  • формирование цифровых макетов дел вместо бумажных папок;

  • упрощение подачи заявлений на получение пособий;

  • сокращение времени рассмотрения документов и снижения нагрузки на специалистов госорганов.

Такая мера позволит заявителям получать выплаты быстрее и удобнее, а государственным структурам — минимизировать ошибки, возникающие при ручной обработке данных.

Общественное обсуждение продлится до 4 ноября

Согласно информации, опубликованной на портале «Открытые НПА», обсуждение проекта приказа продлится до 4 ноября 2025 года.
До этой даты любой желающий — гражданин, эксперт, организация или представитель госорганов — может ознакомиться с проектом и направить свои предложения через официальный ресурс.

После завершения общественного обсуждения Минфин рассмотрит поступившие замечания и, при необходимости, внесет корректировки перед утверждением окончательной версии документа.

Какие пособия затронут изменения

Проект касается нескольких видов государственных пособий, выплата которых регулируется действующим законодательством:

  • Пособие на рождение ребенка — выплачивается единовременно при появлении новорожденного;

  • Пособие по уходу за ребенком — назначается до достижения им определенного возраста (обычно до года);

  • Пособие многодетным семьям — предоставляется семьям, воспитывающим четырех и более несовершеннолетних детей;

  • Пособие награжденным матерям — выплачивается женщинам, удостоенным званий «Алтын алқа» или «Күміс алқа», либо орденов «Материнская слава».

Эти выплаты традиционно предоставляются без учета дохода семьи и являются важной частью государственной поддержки родителей и многодетных матерей.

Контекст: цифровизация социальной сферы

В последние годы Казахстан активно развивает систему цифрового социального обеспечения, внедряя автоматизированные сервисы для оформления пособий и других видов госпомощи.

Ранее Министерство труда и социальной защиты населения сообщало о создании единой базы социальных выплат, которая позволит получать пособия без повторного предоставления одних и тех же документов.
Новый проект Минфина продолжает этот курс, направленный на упрощение взаимодействия граждан с государством и переход к полностью электронному документообороту.

