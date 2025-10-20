После реформы ЖКХ всё изменится: что ждёт казахстанцев в квитанциях за коммуналку

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане началась масштабная модернизация инженерных сетей и энергоисточников. Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС) рассчитан на 2025–2029 годы и охватит все регионы, где износ инфраструктуры превысил 65–70%, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

Фото: primeminister.kz

Впервые за годы независимости планируется комплексное обновление теплосетей, электроснабжения, водоснабжения и строительство новых генерирующих мощностей. Цель — снизить аварийность, повысить надежность систем и сократить зависимость от импорта электроэнергии из России.

Об этом сообщили в ходе тренинга по разъяснению МЭКС в Алматы.

Новая генерация и ремонт старых сетей

Председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев подчеркнул, что реализация реформы уже началась. Основной упор сделан на регионы с критическим состоянием сетей.

«В сфере теплоснабжения критическая ситуация наблюдается в 11 регионах, где 17 субъектов естественных монополий имеют износ свыше 65%. В электроэнергетике аналогичная ситуация у 18 из 46 предприятий. В водоснабжении и водоотведении повышенный риск у почти половины компаний», — сообщил он.

По данным ведомства, ежегодно из строя выходит 2–3% коммунальных сетей — около 4 тыс. км в год. Многие коммуникации используются более полувека, что вдвое превышает нормативный срок службы.

Помимо замены старых сетей, проект включает строительство новых мощностей. В стране функционируют 77 энергопроизводящих организаций, при этом 19 из них имеют износ более 65%.

На обновление и строительство предусмотрено:

4,4 трлн тенге — на новые мощности;

1,8 трлн тенге — на модернизацию 14 действующих станций;

Общий объем инвестиций — свыше 6,2 трлн тенге.

Это позволит снизить износ активов, повысить надежность энергоснабжения и обеспечить устойчивую работу инфраструктуры.

Источники финансирования: внутренние ресурсы и субсидирование ставок

По словам управляющего директора нацкомпании «Байтерек» Али Мурзагалиевой, финансирование реформы будет обеспечено из внутренних источников. Средства привлекут через банки второго уровня, инвестиционные фонды и другие финансовые институты.

«Это деньги, которые уже находятся в экономике — средства населения и бизнеса. Мы предлагаем направить их на инфраструктуру через выпуск облигаций и другие инструменты. Такие проекты приносят долгосрочную пользу», — отметила она.

Внешние инвесторы пока не рассматриваются из-за валютных ограничений на зарубежных рынках.

Как государство сдержит рост тарифов

Чтобы избежать резкого повышения коммунальных тарифов, государство применит механизм субсидирования процентных ставок. Часть расходов по кредитам коммунальных предприятий возьмёт на себя бюджет. При необходимости возможно подключение средств Национального фонда, но только после прохождения строгой экспертизы.

«Деньги Нацфонда нельзя тратить без оснований. Они будут направляться только на проекты, приносящие реальную пользу людям — стабильное энергоснабжение и надёжные коммунальные услуги», — подчеркнула Мурзагалиева.

Тимур Косымбаев добавил, что субсидирование ставок позволит привлечь крупные инвестиции без сильного давления на тарифы. По его словам, благодаря этому механизму Казахстан сможет использовать дешёвые заёмные средства и выполнить большую часть работ уже в ближайшие годы, а расплачиваться за них постепенно.

«Средства, которые мы вернём через пять лет, будут стоить дешевле. Это позволит ускорить модернизацию без заметного роста тарифов», — пояснил он.

Тарифы под контролем: влияние на инфляцию минимально

На 2026 год финансирование проекта планируется в основном за счёт республиканского бюджета. Если объёмы работ возрастут, вопрос привлечения средств Нацфонда рассмотрят дополнительно.

Срок кредитов для коммунальных предприятий составит 5–7 лет — этого достаточно для реализации крупных ремонтных и строительных проектов. По оценке специалистов, влияние реформы на инфляцию будет умеренным: рост тарифов добавит не более 1–1,2 процентного пункта к общему инфляционному фону.

Почему старые тарифные программы не сработали

Отвечая на вопрос, почему прежние инвестиционные программы в тарифах не решили проблему износа, Тимур Косымбаев отметил, что финансирования было недостаточно.

«Сети, построенные в 50–60-х годах, давно выработали свой ресурс. Средства, включавшиеся в тарифы, позволяли лишь сдерживать текущий износ, но не сокращать его. Сейчас мы переходим на новый уровень — обновляем инфраструктуру, чтобы избежать аварий, подобных тем, что происходили в 2022–2023 годах», — сказал он.

Новый этап программы «Тариф в обмен на инвестиции»

Национальный проект МЭКС станет продолжением известной программы «Тариф в обмен на инвестиции», но в более масштабном и комплексном формате.

Главные цели реформы:

обновить изношенные коммунальные сети;

снизить аварийность;

повысить надёжность энергоснабжения;

укрепить энергетическую независимость страны.

В долгосрочной перспективе модернизация должна обеспечить Казахстан стабильными и качественными коммунальными услугами, а также создать основу для устойчивого экономического роста.