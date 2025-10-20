Льготная ипотека «Әскери баспана» возвращается для военнослужащих

Қазақ тіліне аудару

20 октября 2025 года министр обороны Казахстана, генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, провел встречу с председателем правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимовой. Главной темой обсуждения стали жилищные вопросы военнослужащих и возобновление программы льготного ипотечного кредитования «Әскери баспана», сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство обороны Республики Казахстан.

Фото: gov.kz

Социальная поддержка военнослужащих — приоритет Минобороны

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что забота о социальном благополучии личного состава является одной из ключевых задач министерства. Он поблагодарил Ляззат Ибрагимову за быструю реакцию на вопросы, связанные с работой мобильного приложения «Отбасы банка», и выразил надежду на скорейшее восстановление его полноценного функционирования.

Проблемы с арендным жильем для военнослужащих

В ходе встречи министр обратил внимание на новые требования, размещенные на сайте «Баспана.кз», которые усложняют оформление арендного жилья для военнослужащих. Это стало одной из причин, по которой обсуждалось расширение возможностей программы «Әскери баспана».

Возобновление и улучшение программы «Әскери баспана»

Одним из ключевых вопросов стала возможность снижения первоначального взноса и процентной ставки по льготным ипотечным займам. Министр Косанов подчеркнул:

«Для военнослужащих важно иметь реальный доступ к льготным ипотечным займам. Сейчас таких условий нет, а рост цен на жилье делает накопление первоначального взноса практически невозможным».

Он также отметил, что более 15 тысяч семей военнослужащих уже улучшили свои жилищные условия благодаря действующим жилищным выплатам и программам ипотечного кредитования, включая «Әскери баспана».

Предложения по расширению возможностей жилищных программ

Даурен Косанов предложил вернуть возможность приобретать жилье на вторичном рынке, как это было ранее. По его словам, многие военнослужащие предпочитают квартиры с ремонтом и развитой инфраструктурой поблизости от места службы, что обеспечивает удобство и комфорт для семей.

Продолжение совместной работы

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству и продолжению работы по решению актуальных жилищных вопросов военнослужащих.