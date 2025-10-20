Где теряются миллиарды тенге в Казахстане: депутат раскрывает правду о тендерах и гастарбайтерах

Қазақ тіліне аудару

Депутат Мажилиса Болатбек Алиев обратил внимание на проблему неэффективного использования государственных инвестиций, которые ежегодно достигают около 30 триллионов тенге . По его словам, значительная часть этих средств не приносит ощутимой пользы ни экономике, ни гражданам страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Государственные закупки: масштабные цифры и реальная эффективность

Алиев подчеркнул, что речь идёт о регулируемых государственных закупках, охватывающих:

строительство и инфраструктурные проекты;

дороги и социальные объекты;

жильё и программы обеспечения населения;

закупки государственных компаний и недропользователей.

Эти ресурсы изначально должны способствовать:

росту занятости населения;

стабильному доходу работников;

развитию реального сектора экономики.

Однако на практике ситуация значительно отличается. Депутат приводит примеры:

Компании с десятками или сотнями сотрудников одновременно участвуют в десятках проектов на десятки и сотни миллиардов тенге .

Они строят жильё по госпрограммам, выполняют работы по социальным объектам, водоснабжению и теплоснабжению, а также обслуживают крупные квазигосударственные компании.

«Возникает закономерный вопрос: как с таким количеством людей можно физически реализовать такие объёмы работ?» — отметил Алиев.

При этом реальными исполнителями становятся гастарбайтеры и неучтённые рабочие, за которых не платятся налоги и социальные взносы, что создаёт «теневую занятость» и снижает пользу от госинвестиций.

Формальный контроль: где теряются миллиарды

Депутат подчеркнул, что, несмотря на приоритет отечественных производителей и требования по казахстанскому содержанию (ТРУ — товары, работы, услуги), контроль со стороны госорганов носит формальный характер.

Ситуация осложняется тем, что ответственность разделена между разными ведомствами:

Министерство промышленности и строительства формально проверяет исполнение госзаказов;

Министерство труда и социальной защиты должно отслеживать реальную занятость и фонд оплаты труда;

Фискальные органы проверяют уплату подоходного налога, социальных взносов и медицинского страхования.

Недостаток координации и формальный подход к контролю приводят к тому, что десятки триллионов тенге, вложенные в экономику, не обеспечивают ожидаемого эффекта.

Последствия для экономики и граждан

Если бы государственные средства использовались эффективно:

уровень безработицы снизился бы ;

реальная занятость населения увеличилась бы ;

уменьшилась бы нагрузка на систему социальных выплат ;

развивался бы реальный сектор экономики, а не лишь бумажные отчёты о выполненных проектах.

Сегодня же большая часть средств остаётся «на бумаге», а реальные результаты достигаются за счёт теневых схем и неучтённого труда, что снижает доверие граждан к госпрограммам и инвестициям.

Власти обещают разобраться

По словам Алиева, проведены совещания с профильными министерствами и обсуждения с вице-премьером по экономическому блоку Сериком Жумангариным.

Депутат добавил, что тема может быть вынесена на уровень правительства и стать одной из ключевых для экономической и социальной политики.