Где теряются миллиарды тенге в Казахстане: депутат раскрывает правду о тендерах и гастарбайтерах

Депутат Мажилиса Болатбек Алиев обратил внимание на проблему неэффективного использования государственных инвестиций, которые ежегодно достигают около 30 триллионов тенге. По его словам, значительная часть этих средств не приносит ощутимой пользы ни экономике, ни гражданам страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Алиев подчеркнул, что речь идёт о регулируемых государственных закупках, охватывающих:
строительство и инфраструктурные проекты;
дороги и социальные объекты;
жильё и программы обеспечения населения;
закупки государственных компаний и недропользователей.
Эти ресурсы изначально должны способствовать:
росту занятости населения;
стабильному доходу работников;
развитию реального сектора экономики.
Однако на практике ситуация значительно отличается. Депутат приводит примеры:
Компании с десятками или сотнями сотрудников одновременно участвуют в десятках проектов на десятки и сотни миллиардов тенге.
Они строят жильё по госпрограммам, выполняют работы по социальным объектам, водоснабжению и теплоснабжению, а также обслуживают крупные квазигосударственные компании.
«Возникает закономерный вопрос: как с таким количеством людей можно физически реализовать такие объёмы работ?» — отметил Алиев.
При этом реальными исполнителями становятся гастарбайтеры и неучтённые рабочие, за которых не платятся налоги и социальные взносы, что создаёт «теневую занятость» и снижает пользу от госинвестиций.
Депутат подчеркнул, что, несмотря на приоритет отечественных производителей и требования по казахстанскому содержанию (ТРУ — товары, работы, услуги), контроль со стороны госорганов носит формальный характер.
Ситуация осложняется тем, что ответственность разделена между разными ведомствами:
Министерство промышленности и строительства формально проверяет исполнение госзаказов;
Министерство труда и социальной защиты должно отслеживать реальную занятость и фонд оплаты труда;
Фискальные органы проверяют уплату подоходного налога, социальных взносов и медицинского страхования.
Недостаток координации и формальный подход к контролю приводят к тому, что десятки триллионов тенге, вложенные в экономику, не обеспечивают ожидаемого эффекта.
Если бы государственные средства использовались эффективно:
уровень безработицы снизился бы;
реальная занятость населения увеличилась бы;
уменьшилась бы нагрузка на систему социальных выплат;
развивался бы реальный сектор экономики, а не лишь бумажные отчёты о выполненных проектах.
Сегодня же большая часть средств остаётся «на бумаге», а реальные результаты достигаются за счёт теневых схем и неучтённого труда, что снижает доверие граждан к госпрограммам и инвестициям.
По словам Алиева, проведены совещания с профильными министерствами и обсуждения с вице-премьером по экономическому блоку Сериком Жумангариным.
Депутат добавил, что тема может быть вынесена на уровень правительства и стать одной из ключевых для экономической и социальной политики.
Эффективное использование госинвестиций, по мнению парламентария, способно изменить ситуацию с занятостью и доходами населения, а также укрепить экономику страны.
