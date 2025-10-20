18+
20.10.2025, 11:54

Казахстан проверяет, насколько готов к возможным угрозам

Новости Казахстана 0 518

Вооружённые силы Казахстана начали итоговую проверку боевой готовности всех подразделений страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Все виды войск под контролем

Проверка охватывает все виды и роды войск, региональные командования, отдельные воинские части и учреждения. Заключительное тестирование включает полный спектр боевой подготовки:

  • Тактическую подготовку

  • Специальную подготовку

  • Огневую и строевую подготовку

  • Физическую подготовку

  • Дополнительные дисциплины, включая военную топографию и управление техникой

Военнослужащие также сдают зачёты по радиационной, химической и биологической защите, а также демонстрируют мастерство вождения боевых машин и автомобильной техники.

Генеральный штаб оценивает всё

Комиссии генерального штаба проверяют не только личный состав, но и:

  • Состояние вооружения и военной техники

  • Организацию работы должностных лиц, отвечающих за боевую подготовку

Примером служит войсковая часть 54770 регионального командования «Восток», где военнослужащие под наблюдением представителей генштаба отрабатывали действия при приведении в высшие степени боевой готовности и выполняли практические стрельбы.

Навыки офицеров и сержантов под контролем

В ходе проверки особое внимание уделяется методическим навыкам офицеров и сержантов, а также:

  • Слаженности действий подразделений

  • Уровню физической, тактической и профессиональной подготовки личного состава

По словам председателя комиссии, начальника департамента боевой подготовки генштаба Анатолия Довганюка, комплексная проверка позволяет оценить реальную боеготовность войск и эффективность учебного процесса за год.

Итоги проверки

После завершения всех этапов проверки министерство обороны даст объективную оценку боевой готовности казахстанских войск, а также результатов боевой подготовки за учебный год.

