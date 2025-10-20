Казахстан проверяет, насколько готов к возможным угрозам

Вооружённые силы Казахстана начали итоговую проверку боевой готовности всех подразделений страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.
Проверка охватывает все виды и роды войск, региональные командования, отдельные воинские части и учреждения. Заключительное тестирование включает полный спектр боевой подготовки:
Тактическую подготовку
Специальную подготовку
Огневую и строевую подготовку
Физическую подготовку
Дополнительные дисциплины, включая военную топографию и управление техникой
Военнослужащие также сдают зачёты по радиационной, химической и биологической защите, а также демонстрируют мастерство вождения боевых машин и автомобильной техники.
Комиссии генерального штаба проверяют не только личный состав, но и:
Состояние вооружения и военной техники
Организацию работы должностных лиц, отвечающих за боевую подготовку
Примером служит войсковая часть 54770 регионального командования «Восток», где военнослужащие под наблюдением представителей генштаба отрабатывали действия при приведении в высшие степени боевой готовности и выполняли практические стрельбы.
В ходе проверки особое внимание уделяется методическим навыкам офицеров и сержантов, а также:
Слаженности действий подразделений
Уровню физической, тактической и профессиональной подготовки личного состава
По словам председателя комиссии, начальника департамента боевой подготовки генштаба Анатолия Довганюка, комплексная проверка позволяет оценить реальную боеготовность войск и эффективность учебного процесса за год.
После завершения всех этапов проверки министерство обороны даст объективную оценку боевой готовности казахстанских войск, а также результатов боевой подготовки за учебный год.
