20.10.2025, 13:13

За казахстанцами круглосуточно будут следить ИИ-камеры

Новости Казахстана

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК объявило о планах по масштабному внедрению интеллектуальных систем видеонаблюдения для обеспечения безопасности граждан. Об этом в сенате сообщил министр Жаслан Мадиев, передает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: nypost.com
Фото: nypost.com

Искусственный интеллект на страже безопасности

Министр подчеркнул, что современные технологии, особенно искусственный интеллект (ИИ), способны существенно улучшить работу правоохранительных органов, повысить качество предоставления правовых услуг и защитить права граждан.

По словам Мадиева, совместно с силовыми структурами ведется активная работа над цифровыми решениями, которые позволят сделать государственные сервисы более эффективными и доступными.

"ИИ-агент по правовой консультации" – помощь гражданам онлайн

Одним из уже реализованных проектов министерства стал «ИИ-агент по правовой консультации». Эта система предоставляет гражданам быстрые и точные ответы на юридические вопросы, облегчая доступ к правовой информации.

Министр отметил, что такой инструмент помогает не только ускорить получение ответов на вопросы, но и снижает нагрузку на традиционные юридические службы.

Национальная система видеомониторинга: круглосуточное наблюдение

В ближайшей перспективе планируется запуск «Национальной системы видеомониторинга» с применением ИИ. Система будет отслеживать общественные пространства 24/7, автоматически распознавать лица, номера автомобилей, а также фиксировать потенциально опасные или подозрительные ситуации:

  • массовые драки и конфликты;

  • скопления людей в необычных местах;

  • оставленные без присмотра предметы.

Такое внедрение позволит правоохранительным органам реагировать на инциденты оперативнее и повышать уровень общественной безопасности.

Баланс между безопасностью и приватностью

Хотя система видеонаблюдения с ИИ обещает повысить безопасность, эксперты обращают внимание на важность соблюдения прав граждан и защиты личной информации. Внедрение таких технологий требует строгого регулирования, чтобы предотвратить злоупотребления и гарантировать прозрачность работы системы.

Вывод

Цифровизация правоохранительной деятельности в Казахстане выходит на новый уровень: ИИ становится не только инструментом анализа данных, но и активным участником обеспечения безопасности. Новая «Национальная система видеомониторинга» способна значительно повысить эффективность служб, однако также поднимает вопросы о конфиденциальности и соблюдении прав человека.

