За казахстанцами круглосуточно будут следить ИИ-камеры

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК объявило о планах по масштабному внедрению интеллектуальных систем видеонаблюдения для обеспечения безопасности граждан. Об этом в сенате сообщил министр Жаслан Мадиев, передает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Искусственный интеллект на страже безопасности

Министр подчеркнул, что современные технологии, особенно искусственный интеллект (ИИ), способны существенно улучшить работу правоохранительных органов, повысить качество предоставления правовых услуг и защитить права граждан.

По словам Мадиева, совместно с силовыми структурами ведется активная работа над цифровыми решениями, которые позволят сделать государственные сервисы более эффективными и доступными.

"ИИ-агент по правовой консультации" – помощь гражданам онлайн

Одним из уже реализованных проектов министерства стал «ИИ-агент по правовой консультации». Эта система предоставляет гражданам быстрые и точные ответы на юридические вопросы, облегчая доступ к правовой информации.

Министр отметил, что такой инструмент помогает не только ускорить получение ответов на вопросы, но и снижает нагрузку на традиционные юридические службы.

Национальная система видеомониторинга: круглосуточное наблюдение

В ближайшей перспективе планируется запуск «Национальной системы видеомониторинга» с применением ИИ. Система будет отслеживать общественные пространства 24/7, автоматически распознавать лица, номера автомобилей, а также фиксировать потенциально опасные или подозрительные ситуации:

массовые драки и конфликты;

скопления людей в необычных местах;

оставленные без присмотра предметы.

Такое внедрение позволит правоохранительным органам реагировать на инциденты оперативнее и повышать уровень общественной безопасности.

Баланс между безопасностью и приватностью

Хотя система видеонаблюдения с ИИ обещает повысить безопасность, эксперты обращают внимание на важность соблюдения прав граждан и защиты личной информации. Внедрение таких технологий требует строгого регулирования, чтобы предотвратить злоупотребления и гарантировать прозрачность работы системы.

Вывод

Цифровизация правоохранительной деятельности в Казахстане выходит на новый уровень: ИИ становится не только инструментом анализа данных, но и активным участником обеспечения безопасности. Новая «Национальная система видеомониторинга» способна значительно повысить эффективность служб, однако также поднимает вопросы о конфиденциальности и соблюдении прав человека.