20.10.2025, 14:27

Секреты богатства Казахстана: кто из нефтяных гигантов реально кормит бюджет

Новости Казахстана 0 794

С начала 2025 года нефтегазовые компании Казахстана перечислили в бюджет страны свыше 8 триллионов тенге. Такие данные приводит Комитет государственных доходов РК, фиксируя рекордные налоговые поступления от отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: m24.ru
Фото: m24.ru

Рост поступлений впечатляет: всего за три квартала отрасль принесла 8,4 трлн тенге, что в 2,6 раза больше, чем в первом полугодии 2025 года (3,167 трлн тенге).

Тенгиз: лидер по доходности

  • Оператор: Тенгизшевройл

  • Налоги в бюджет: 2,568 трлн тенге

  • Доля в общих поступлениях: 30,5%

Аналитика: Тенгиз остается крупнейшим донором бюджета. На каждый третий тенге, поступающий от нефтегазовой отрасли, приходится именно этот проект. Эксперты связывают рост поступлений с увеличением добычи и повышением мировых цен на нефть.

Карачаганак: стабильный вклад

  • Оператор: Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.

  • Налоги в бюджет: чуть более 1 трлн тенге

  • Доля в общих поступлениях: 12,1%

Аналитика: Карачаганак продолжает играть важную роль, обеспечивая значимый, но заметно меньший вклад по сравнению с Тенгизом. Здесь рост поступлений идет более умеренными темпами, что отражает структуру добычи и контрактные особенности.

Кашаган: крупный проект, маленький вклад

  • Оператор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC)

  • Налоги в бюджет: 341,6 млрд тенге

  • Доля в общих поступлениях: 4%

Аналитика: Несмотря на масштаб проекта, Кашаган пока приносит в бюджет относительно мало. Причины — позднее начало активной добычи и особенности налогового режима. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы налоговые поступления от Кашагана могут существенно вырасти, если проект выйдет на полную мощность.

Итог: нефтяной бюджет Казахстана

  • Общий объем доходов от отрасли: 8,4 трлн тенге

  • Основной «донор»: Тенгиз (30,5%)

  • Средний вклад остальных крупных проектов: 12,1% и 4%

Нефтегазовый сектор остается ключевым источником пополнения бюджета, и динамика поступлений прямо зависит от мировых цен на нефть, уровня добычи и эффективности работы консорциумов.

Вывод: несмотря на масштабные проекты, бюджет страны пока сильно зависит от одного лидера — Тенгиза. Остальные месторождения пока не дают такого эффекта, но в перспективе их роль может вырасти.

