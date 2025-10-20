Секреты богатства Казахстана: кто из нефтяных гигантов реально кормит бюджет

Қазақ тіліне аудару

С начала 2025 года нефтегазовые компании Казахстана перечислили в бюджет страны свыше 8 триллионов тенге . Такие данные приводит Комитет государственных доходов РК, фиксируя рекордные налоговые поступления от отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: m24.ru

Рост поступлений впечатляет: всего за три квартала отрасль принесла 8,4 трлн тенге, что в 2,6 раза больше, чем в первом полугодии 2025 года (3,167 трлн тенге).

Тенгиз: лидер по доходности

Оператор: Тенгизшевройл

Налоги в бюджет: 2,568 трлн тенге

Доля в общих поступлениях: 30,5%

Аналитика: Тенгиз остается крупнейшим донором бюджета. На каждый третий тенге, поступающий от нефтегазовой отрасли, приходится именно этот проект. Эксперты связывают рост поступлений с увеличением добычи и повышением мировых цен на нефть.

Карачаганак: стабильный вклад

Оператор: Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.

Налоги в бюджет: чуть более 1 трлн тенге

Доля в общих поступлениях: 12,1%

Аналитика: Карачаганак продолжает играть важную роль, обеспечивая значимый, но заметно меньший вклад по сравнению с Тенгизом. Здесь рост поступлений идет более умеренными темпами, что отражает структуру добычи и контрактные особенности.

Кашаган: крупный проект, маленький вклад

Оператор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC)

Налоги в бюджет: 341,6 млрд тенге

Доля в общих поступлениях: 4%

Аналитика: Несмотря на масштаб проекта, Кашаган пока приносит в бюджет относительно мало. Причины — позднее начало активной добычи и особенности налогового режима. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы налоговые поступления от Кашагана могут существенно вырасти, если проект выйдет на полную мощность.

Итог: нефтяной бюджет Казахстана

Общий объем доходов от отрасли: 8,4 трлн тенге

Основной «донор»: Тенгиз (30,5%)

Средний вклад остальных крупных проектов: 12,1% и 4%

Нефтегазовый сектор остается ключевым источником пополнения бюджета, и динамика поступлений прямо зависит от мировых цен на нефть, уровня добычи и эффективности работы консорциумов.