Горячие счета и холодные батареи: кто греется на деньгах казахстанцев

С началом отопительного сезона казахстанцы снова увидят в квитанциях за коммунальные услуги дополнительные суммы. При этом цены на холодное водоснабжение, отопление и газ растут заметнее инфляции: за последний год холодная вода подорожала на 82%, отопление и газ — на 11%, горячая вода — на 7%. В июне 2025 года инфляция достигла 11,8%, и повышение тарифов серьезно сказывается на семейных бюджетах, сообщает Lada.kz.

Фото: smartik.ru

Чтобы понять, за что именно платят потребители и как правильно проверять начисления, digitalbusiness.kz собрал ответы на самые частые вопросы.

Почему я плачу за отопление в октябре, если батареи включили лишь на несколько дней?

В Алматы отопительный сезон официально стартует 15 октября. Это фиксированная дата, утвержденная акиматом.

Но начисления идут только за фактически полученное тепло. Например, если батареи включили на несколько дней в конце месяца, плата будет только за эти дни. Такие суммы обычно отражаются в ноябрьской квитанции и подлежат оплате до 25 числа.

То есть платите не за «целый месяц», а за реальный объем тепла, поступившего в квартиру.

Почему тарифы различаются в разных городах?

Цена отопления формируется по ряду факторов:

Топливо: газ, уголь, мазут — стоимость разных видов топлива существенно отличается.

Состояние и протяженность сетей: чем больше и старее трубы, тем выше затраты на ремонт и электроэнергию.

Уровень зарплат сотрудников по региону.

В Алматы тариф утверждает Департамент по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) после публичных слушаний с участием жителей и других заинтересованных сторон.

Можно ли полностью отключиться от отопления, если есть индивидуальный счетчик?

Индивидуальный счетчик фиксирует только расход тепла в вашей квартире. Однако полностью отказаться от оплаты нельзя, так как часть расходов уходит на общедомовые нужды: подъезды, подвалы, чердаки.

Самовольное отключение отопления запрещено — это может снизить температуру у соседей и нарушить работу всей системы.

Что такое общедомовой счетчик и как он работает?

Общедомовой счетчик устанавливается на входе в дом и фиксирует общий расход тепла, измеряя температуру и объем теплоносителя.

Если у жильца есть индивидуальный счетчик, учитываются его показания + доля на общие помещения.

Если нет — плата распределяется пропорционально площади квартиры.

Почему счета соседей могут отличаться при одинаковых квартирах?

Разница в платежах зависит от работы всей системы дома:

Открытые двери и окна на чердаке — тепло уходит, счетчик фиксирует больший расход.

Засоренные или плохо отрегулированные трубы требуют большего тепла.

Внутри одного дома квартиры с одинаковой площадью имеют одинаковые начисления, но между разными домами цифры могут сильно отличаться.

Что делать, если в квартире холодно при исправной оплате?

Ответственность за внутридомовые сети лежит на КСК или ОСИ.

Рекомендации:

Написать жалобу в КСК/ОСИ. Потребовать проверку температуры батарей и состояния труб. Если проблема в работе теплоснабжающей организации — можно требовать перерасчет по окончании сезона.

Перерасчет проводится по фактической температуре наружного воздуха для тех квартир, где нет общедомового прибора учета.

Как добиться перерасчета платы за отопление?

Зафиксировать проблему через общедомовой прибор учета в течение суток с начала отклонения. Написать заявление в теплоснабжающую организацию с указанием адреса, даты, времени и характера проблемы. Ждать проверки сотрудниками компании — после сверки показаний обязаны скорректировать сумму в квитанции.

Также жильцы должны следить за состоянием внутридомовых систем. Если организация не реагирует, жалобу можно подать в акимат.

Почему тарифы растут каждый год?

Рост тарифов обусловлен:

Инфляцией: подорожали топливо, материалы, электричество и зарплаты.

Износом сетей: трубы и котлы требуют регулярного ремонта и замены.

Инвестициями: часть тарифа идет на модернизацию системы.

Повышение тарифа проверяет государственный орган — компания сама не может «накрутить цену».

Кто устанавливает тарифы на отопление?

Теплоснабжающая организация не назначает цену самостоятельно:

Она готовит расчет с обоснованием затрат. Государственный орган проверяет каждый пункт: топливо, зарплаты, ремонт, налоги. Если что-то завышено — расходы не принимаются. После проверки тариф утверждается через публичные слушания с участием жителей.

Как расходуется мой тариф?

39,2% — зарплата сотрудников с налогами и отчислениями.

3,2% — текущий ремонт сетей.

16% — капитальный ремонт и модернизация оборудования (частично покрывается из бюджета).

41,8% — топливо, электроэнергия, вода и обеспечение работы котлов и сетей.

Каждый процент тарифа имеет свое назначение, обеспечивая стабильное и качественное отопление.