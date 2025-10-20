Горячие счета и холодные батареи: кто греется на деньгах казахстанцев

С началом отопительного сезона казахстанцы снова увидят в квитанциях за коммунальные услуги дополнительные суммы. При этом цены на холодное водоснабжение, отопление и газ растут заметнее инфляции: за последний год холодная вода подорожала на 82%, отопление и газ — на 11%, горячая вода — на 7%. В июне 2025 года инфляция достигла 11,8%, и повышение тарифов серьезно сказывается на семейных бюджетах, сообщает Lada.kz.
Чтобы понять, за что именно платят потребители и как правильно проверять начисления, digitalbusiness.kz собрал ответы на самые частые вопросы.
В Алматы отопительный сезон официально стартует 15 октября. Это фиксированная дата, утвержденная акиматом.
Но начисления идут только за фактически полученное тепло. Например, если батареи включили на несколько дней в конце месяца, плата будет только за эти дни. Такие суммы обычно отражаются в ноябрьской квитанции и подлежат оплате до 25 числа.
То есть платите не за «целый месяц», а за реальный объем тепла, поступившего в квартиру.
Цена отопления формируется по ряду факторов:
Топливо: газ, уголь, мазут — стоимость разных видов топлива существенно отличается.
Состояние и протяженность сетей: чем больше и старее трубы, тем выше затраты на ремонт и электроэнергию.
Уровень зарплат сотрудников по региону.
В Алматы тариф утверждает Департамент по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) после публичных слушаний с участием жителей и других заинтересованных сторон.
Индивидуальный счетчик фиксирует только расход тепла в вашей квартире. Однако полностью отказаться от оплаты нельзя, так как часть расходов уходит на общедомовые нужды: подъезды, подвалы, чердаки.
Самовольное отключение отопления запрещено — это может снизить температуру у соседей и нарушить работу всей системы.
Общедомовой счетчик устанавливается на входе в дом и фиксирует общий расход тепла, измеряя температуру и объем теплоносителя.
Если у жильца есть индивидуальный счетчик, учитываются его показания + доля на общие помещения.
Если нет — плата распределяется пропорционально площади квартиры.
Разница в платежах зависит от работы всей системы дома:
Открытые двери и окна на чердаке — тепло уходит, счетчик фиксирует больший расход.
Засоренные или плохо отрегулированные трубы требуют большего тепла.
Внутри одного дома квартиры с одинаковой площадью имеют одинаковые начисления, но между разными домами цифры могут сильно отличаться.
Ответственность за внутридомовые сети лежит на КСК или ОСИ.
Рекомендации:
Написать жалобу в КСК/ОСИ.
Потребовать проверку температуры батарей и состояния труб.
Если проблема в работе теплоснабжающей организации — можно требовать перерасчет по окончании сезона.
Перерасчет проводится по фактической температуре наружного воздуха для тех квартир, где нет общедомового прибора учета.
Зафиксировать проблему через общедомовой прибор учета в течение суток с начала отклонения.
Написать заявление в теплоснабжающую организацию с указанием адреса, даты, времени и характера проблемы.
Ждать проверки сотрудниками компании — после сверки показаний обязаны скорректировать сумму в квитанции.
Также жильцы должны следить за состоянием внутридомовых систем. Если организация не реагирует, жалобу можно подать в акимат.
Рост тарифов обусловлен:
Инфляцией: подорожали топливо, материалы, электричество и зарплаты.
Износом сетей: трубы и котлы требуют регулярного ремонта и замены.
Инвестициями: часть тарифа идет на модернизацию системы.
Повышение тарифа проверяет государственный орган — компания сама не может «накрутить цену».
Теплоснабжающая организация не назначает цену самостоятельно:
Она готовит расчет с обоснованием затрат.
Государственный орган проверяет каждый пункт: топливо, зарплаты, ремонт, налоги.
Если что-то завышено — расходы не принимаются.
После проверки тариф утверждается через публичные слушания с участием жителей.
39,2% — зарплата сотрудников с налогами и отчислениями.
3,2% — текущий ремонт сетей.
16% — капитальный ремонт и модернизация оборудования (частично покрывается из бюджета).
41,8% — топливо, электроэнергия, вода и обеспечение работы котлов и сетей.
Каждый процент тарифа имеет свое назначение, обеспечивая стабильное и качественное отопление.
