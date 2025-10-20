Воздух по цене бензина: счетчик крутит, а топлива нет - что происходит на заправках Qazaq Oil в Казахстане

В Казахстане видео с автозаправочной станции Qazaq Oil в Семее вызвало бурное обсуждение в соцсетях. На кадрах видно, как счетчик колонки продолжает списывать деньги с клиента, хотя топливо из пистолета не поступает. Ситуация подняла вопросы о прозрачности и контроле на АЗС страны, сообщает Lada.kz. со ссылкой на Finratings.kz.
Видео, опубликованное в паблике @new_semey, моментально стало вирусным. Автор ролика эмоционально комментирует происходящее, называя ситуацию «несправедливой».
Проблема заключается в том, что:
Счетчик топлива продолжал работать и списывать деньги с карты клиента;
Подача бензина не происходила;
Инцидент привлек внимание автовладельцев к вопросам контроля за оборудованием на заправках.
Сеть АЗС Qazaq Oil быстро отреагировала на резонанс:
«Спасибо за сигнал. Мы сожалеем, что у вас возникла такая ситуация на нашей АЗС. Это абсолютно не соответствует стандартам качества и прозрачности, которых мы придерживаемся. Видео передано в технический отдел для детальной проверки. Возможно, произошел технический сбой оборудования, который будет оперативно устранен», — сообщили в компании.
После публикации ролика другие автовладельцы начали делиться похожими историями, обсуждая:
Как часто происходят сбои оборудования;
Кто несет ответственность за корректную работу топливных колонок.
Согласно информации Finratings.kz, АЗС Qazaq Oil уже была оштрафована за недолив бензина, что подчеркивает серьезность инцидента и необходимость контроля за качеством топлива.
Чтобы избежать проблем при заправке, эксперты советуют:
Следить за показаниями колонки
Обращайте внимание на табло и звук работающего насоса. Если есть сомнения в корректности работы оборудования, не отъезжайте от колонки.
Сохранять чек
Фискальный чек подтверждает: время, место, объем и сумму заправки. Он станет главным доказательством при спорных ситуациях.
Знать, куда обращаться
Сначала обратитесь к администрации АЗС;
Если проблема не решается, зафиксируйте инцидент на фото или видео;
Направьте официальную претензию в службу поддержки компании.
