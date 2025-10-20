Воздух по цене бензина: счетчик крутит, а топлива нет - что происходит на заправках Qazaq Oil в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане видео с автозаправочной станции Qazaq Oil в Семее вызвало бурное обсуждение в соцсетях. На кадрах видно, как счетчик колонки продолжает списывать деньги с клиента, хотя топливо из пистолета не поступает. Ситуация подняла вопросы о прозрачности и контроле на АЗС страны, сообщает Lada.kz. со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: Qazaq Oil

Что произошло на заправке

Видео, опубликованное в паблике @new_semey, моментально стало вирусным. Автор ролика эмоционально комментирует происходящее, называя ситуацию «несправедливой».

Проблема заключается в том, что:

Счетчик топлива продолжал работать и списывать деньги с карты клиента;

Подача бензина не происходила;

Инцидент привлек внимание автовладельцев к вопросам контроля за оборудованием на заправках.

Официальная реакция Qazaq Oil

Сеть АЗС Qazaq Oil быстро отреагировала на резонанс:

«Спасибо за сигнал. Мы сожалеем, что у вас возникла такая ситуация на нашей АЗС. Это абсолютно не соответствует стандартам качества и прозрачности, которых мы придерживаемся. Видео передано в технический отдел для детальной проверки. Возможно, произошел технический сбой оборудования, который будет оперативно устранен», — сообщили в компании.

После публикации ролика другие автовладельцы начали делиться похожими историями, обсуждая:

Как часто происходят сбои оборудования;

Кто несет ответственность за корректную работу топливных колонок.

Последствия для Qazaq Oil

Согласно информации Finratings.kz, АЗС Qazaq Oil уже была оштрафована за недолив бензина, что подчеркивает серьезность инцидента и необходимость контроля за качеством топлива.

Рекомендации для водителей

Чтобы избежать проблем при заправке, эксперты советуют: