Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
20.10.2025, 17:55

Воздух по цене бензина: счетчик крутит, а топлива нет - что происходит на заправках Qazaq Oil в Казахстане

Новости Казахстана 0 538

В Казахстане видео с автозаправочной станции Qazaq Oil в Семее вызвало бурное обсуждение в соцсетях. На кадрах видно, как счетчик колонки продолжает списывать деньги с клиента, хотя топливо из пистолета не поступает. Ситуация подняла вопросы о прозрачности и контроле на АЗС страны, сообщает Lada.kz. со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: Qazaq Oil
Фото: Qazaq Oil

Что произошло на заправке

Видео, опубликованное в паблике @new_semey, моментально стало вирусным. Автор ролика эмоционально комментирует происходящее, называя ситуацию «несправедливой».

Проблема заключается в том, что:

  • Счетчик топлива продолжал работать и списывать деньги с карты клиента;

  • Подача бензина не происходила;

  • Инцидент привлек внимание автовладельцев к вопросам контроля за оборудованием на заправках.

Официальная реакция Qazaq Oil

Сеть АЗС Qazaq Oil быстро отреагировала на резонанс:

«Спасибо за сигнал. Мы сожалеем, что у вас возникла такая ситуация на нашей АЗС. Это абсолютно не соответствует стандартам качества и прозрачности, которых мы придерживаемся. Видео передано в технический отдел для детальной проверки. Возможно, произошел технический сбой оборудования, который будет оперативно устранен», — сообщили в компании.

После публикации ролика другие автовладельцы начали делиться похожими историями, обсуждая:

  • Как часто происходят сбои оборудования;

  • Кто несет ответственность за корректную работу топливных колонок.

Последствия для Qazaq Oil

Согласно информации Finratings.kz, АЗС Qazaq Oil уже была оштрафована за недолив бензина, что подчеркивает серьезность инцидента и необходимость контроля за качеством топлива.

Рекомендации для водителей

Чтобы избежать проблем при заправке, эксперты советуют:

  1. Следить за показаниями колонки
    Обращайте внимание на табло и звук работающего насоса. Если есть сомнения в корректности работы оборудования, не отъезжайте от колонки.

  2. Сохранять чек
    Фискальный чек подтверждает: время, место, объем и сумму заправки. Он станет главным доказательством при спорных ситуациях.

  3. Знать, куда обращаться

    • Сначала обратитесь к администрации АЗС;

    • Если проблема не решается, зафиксируйте инцидент на фото или видео;

    • Направьте официальную претензию в службу поддержки компании.

