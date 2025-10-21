Конфликт между школьниками в ЗКО закончился поножовщиной

В Западно-Казахстанской области школьная ссора переросла в серьезный инцидент с применением ножа. В результате один из учеников получил ранение. Ситуацию прокомментировали в Министерстве просвещения и Департаменте полиции региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Halyqstan.
Инцидент произошел 20 октября 2025 года в одной из школ Теректинского района. По предварительной информации, конфликт между учащимися девятого и старших классов перерос в драку, во время которой девятиклассник достал нож и ударил оппонента.
Пострадавшему школьнику была оказана медицинская помощь — его состояние оценивается как стабильное. На место происшествия выехала мобильная группа Управления образования, в состав которой вошел региональный уполномоченный по правам ребенка.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 293, часть 3 УК РК — «Хулиганство». Подросток, нанесший удар, задержан. Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних.
Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова подчеркнула, что с администрацией школы, родителями и учащимися уже проводится работа:
«В школе действует психологическая служба, специалисты областного методического центра оказывают помощь всем участникам конфликта. На завтра запланированы родительские собрания и классные часы».
Министерство просвещения инициировало оценку психологического климата в учебном заведении. По словам Оспановой, ведомство также даст правовую и управленческую оценку действиям и бездействию администрации школы.
«Ответственность за воспитание, безопасность и атмосферу в школах — общая, но с должностных лиц ее никто не снимает», — отметила она.
По предварительным данным, конфликт между школьниками произошел на почве личных отношений. Департамент полиции ЗКО сообщил, что по факту ведется досудебное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
«Подозреваемый — несовершеннолетний ученик — задержан и доставлен в отдел полиции», — уточнили в пресс-службе.
Полиция заявила, что законные представители несовершеннолетних, причастных к инциденту, будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
«Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних при акимате района. Рассматриваются дополнительные меры для устранения причин, способствующих подобным случаям. Ход расследования взят на особый контроль руководством Департамента полиции ЗКО», — сообщили в полиции.
Трагический инцидент в школе Теректинского района вновь поднял вопрос о безопасности и психологическом климате в учебных заведениях. Власти обещают комплексно расследовать обстоятельства происшествия и усилить профилактическую работу с учащимися и родителями.
