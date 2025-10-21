Конфликт между школьниками в ЗКО закончился поножовщиной

Қазақ тіліне аудару

В Западно-Казахстанской области школьная ссора переросла в серьезный инцидент с применением ножа. В результате один из учеников получил ранение. Ситуацию прокомментировали в Министерстве просвещения и Департаменте полиции региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Halyqstan .

Фото: 1tulatv.ru

Ссора в школе обернулась нападением

Инцидент произошел 20 октября 2025 года в одной из школ Теректинского района. По предварительной информации, конфликт между учащимися девятого и старших классов перерос в драку, во время которой девятиклассник достал нож и ударил оппонента.

Пострадавшему школьнику была оказана медицинская помощь — его состояние оценивается как стабильное. На место происшествия выехала мобильная группа Управления образования, в состав которой вошел региональный уполномоченный по правам ребенка.

Возбуждено уголовное дело

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 293, часть 3 УК РК — «Хулиганство». Подросток, нанесший удар, задержан. Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних.

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова подчеркнула, что с администрацией школы, родителями и учащимися уже проводится работа:

«В школе действует психологическая служба, специалисты областного методического центра оказывают помощь всем участникам конфликта. На завтра запланированы родительские собрания и классные часы».

Проверка школы и оценка действий администрации

Министерство просвещения инициировало оценку психологического климата в учебном заведении. По словам Оспановой, ведомство также даст правовую и управленческую оценку действиям и бездействию администрации школы.

«Ответственность за воспитание, безопасность и атмосферу в школах — общая, но с должностных лиц ее никто не снимает», — отметила она.

Личная ссора как возможная причина

По предварительным данным, конфликт между школьниками произошел на почве личных отношений. Департамент полиции ЗКО сообщил, что по факту ведется досудебное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

«Подозреваемый — несовершеннолетний ученик — задержан и доставлен в отдел полиции», — уточнили в пресс-службе.

Ответственность родителей и контроль за расследованием

Полиция заявила, что законные представители несовершеннолетних, причастных к инциденту, будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних при акимате района. Рассматриваются дополнительные меры для устранения причин, способствующих подобным случаям. Ход расследования взят на особый контроль руководством Департамента полиции ЗКО», — сообщили в полиции.

Итог

Трагический инцидент в школе Теректинского района вновь поднял вопрос о безопасности и психологическом климате в учебных заведениях. Власти обещают комплексно расследовать обстоятельства происшествия и усилить профилактическую работу с учащимися и родителями.