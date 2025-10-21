18+
21.10.2025, 07:10

Мудрость из уст ребенка: детские размышления девочки из Казахстана, которые тронули сердца

Новости Казахстана

Маленькая жительница Астаны неожиданно стала звездой интернета. Ее искренние размышления о жизни и отношениях собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев. Пользователи соцсетей признаются: девочка рассуждает куда глубже, чем многие взрослые, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

34-летняя Жанар Пуштаева — мама троих детей, Алдияра, Али и Аделии. Именно младшая дочь подтолкнула семью к блогерству.

«Доча с трех лет смотрела в зеркало и говорила: “Всем привет, ребята! Это Калабаева Аделия Нурлановна”. Я просто снимала ее — и оказалось, не зря. Люди начали активно подписываться, комментировать. Позже к съемкам подключились и мальчики», — рассказывает Жанар.

Семейные ценности, юмор и философия

Контент семьи — это не просто забавные видео. В роликах затрагиваются важные темы: отношения родителей и детей, взаимное уважение, семейное счастье и принятие. Главная «изюминка» — искренние рассуждения Аделии, которая, несмотря на юный возраст, умеет говорить о жизни просто и глубоко.

Однако популярность принесла не только поддержку, но и негатив.

«Когда писали гадости о дочке — было особенно больно. Взрослые комментировали: сыновья красивые, а девочка не очень, или “ведет себя как старая бабка”. Хотела все бросить. Но нам сказали: без хейта нет роста. Мы продолжили», — делится мама.

«Дочь воспитала меня»

По словам Жанар, именно Аделия помогла ей изменить взгляд на воспитание.

«С сыновьями я была строгой, могла наказать или накричать. А дочь сразу обозначила личные границы. Она объяснила, что можно донести мысль без крика. Постепенно я поняла, что не я ее воспитываю, а она — меня. Иногда кажется, будто она проживает не первую жизнь», — говорит женщина.

Жанар признается: 80% семейных видео — чистая импровизация. Именно в этом и заключается их успех — в естественности, теплоте и настоящих эмоциях.

Испытание разводом

Полгода назад семья пережила тяжелый период — Жанар и ее супруг развелись. Для детей это стало серьезным ударом, особенно для Аделии.

Один из роликов, где девочка плачет и говорит о том, как папы забывают о детях после развода, стал вирусным и вызвал бурю эмоций в сети.

«На празднике подруги пели песню “Папа қасыңда”, а Аделия убежала в другую комнату. Когда один из мужчин хотел ее утешить, она сказала: “Вы мне не папа”. Потом призналась, что чувствует себя ненужной. Это было тяжело слышать», — вспоминает мать.

После этой сцены Жанар легла в больницу, а детей временно оставила у бывшего мужа. Но девочка заметила: «Он все равно мало со мной играет, но хотя бы стал что-то покупать».

Блог как терапия и источник дохода

Семья не снимает ролики по расписанию — только тогда, когда есть вдохновение. Иногда случается выгорание, но чаще съемки становятся способом быть вместе и отвлечься от проблем.

«Я даю детям полную свободу. Говорю: блог — это хобби. Но он приносит неплохой доход. Старший сын раньше не хотел участвовать, а теперь сам спрашивает, кому сколько выпадает, когда приходит реклама. Мы настоящая команда», — улыбается Жанар.

Свобода, которую дарит блогерство

Для женщины блог стал не просто работой, а возможностью проводить больше времени с детьми.

«Не хочу целыми днями быть на работе и видеть детей только вечером, когда нет сил. Сейчас у нас свободный график и достаток, чтобы жить без спешки. Да, квартира не своя, но главное — мы вместе. Дети растут быстро, и я не хочу пропустить это время», — говорит Жанар.

Философия маленькой Аделии

В коротких видео эта шестилетняя девочка напоминает взрослым простые истины: любить, прощать, не бояться быть собой. Ее слова звучат как откровение и возвращают зрителей к главному — к человечности и доброте.

Возможно, именно поэтому мысли маленькой астанчанки собирают миллионы просмотров: в ее простых фразах — мудрость, которую многие взрослые давно утратили.

