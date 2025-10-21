18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.10.2025, 09:56

Перед пенсией казахстанцам начисляют дополнительные выплаты: кому и в каком размере

Новости Казахстана 0 12 115

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) обнародовало свежую статистику о специальных социальных выплатах (ССВ) для казахстанцев, которые долгое время работали во вредных условиях. Данные охватывают период с начала 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сколько казахстанцев получили спецсоцвыплату

По состоянию на 1 октября 2025 года:

  • 5387 граждан получили назначение ССВ.

  • Всего за выплатой обратились 5468 человек.

Таким образом, большинство заявок были успешно обработаны.

Источники финансирования и распределение выплат

ССВ назначается из нескольких источников:

  • Из двух источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 436 человек, из них назначено 431 получателю.

  • Из четырёх источников (республиканский бюджет, ЕНПФ, работодатель и страховая компания) обратились 5032 человека, из них выплата назначена 4956.

Дополнительно:

  • 116 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией.

  • 75 человек не ответили на SMS-уведомления.

  • 6 заявкам отказано из-за несоответствия обязательным условиям.

Лидеры по регионам

Наибольшее количество обращений за спецсоцвыплатой зафиксировано в следующих областях:

  • В Карагандинской области за выплатой из двух источников обратились 66 человек, из четырёх источников — 720 человек.

  • В Павлодарской области за двумя источниками — 27 человек, за четырьмя источниками — 671 человек.

  • В Восточно-Казахстанской области за двумя источниками — 39 человек, за четырьмя источниками — 398 человек.

Условия назначения спецсоцвыплаты

Спецсоцвыплата действует с 1 января 2024 года и предназначена для работников, длительное время трудившихся во вредных условиях.

Обязательные условия:

  • Достижение 55-летнего возраста.

  • Наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее 7 лет.

  • Работа с вредными условиями должна быть прекращена (возможен перевод на лёгкую работу или уход на отдых).

"Работники могут перевестись на лёгкую работу и получать одновременно зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии", – пояснили в МТСЗН.

Кому положена выплата

ССВ начисляется работникам, занятым в 17 отраслях экономики, включая горнодобывающую и обрабатывающую промышленность, а также другие виды деятельности, включённые в Перечень производств и профессий с вредными условиями труда.

Перечень насчитывает более 2,3 тыс. позиций, за которые работодатели обязаны перечислять профессиональные пенсионные взносы.

