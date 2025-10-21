С нового года Wi-Fi заменит мобильную сеть: что изменится для казахстанцев

Қазақ тіліне аудару

С нового года в Казахстане начнется внедрение технологии, позволяющей совершать звонки через любую доступную сеть Wi-Fi. Об этом сообщает LS со ссылкой на министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, передает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Спутниковый интернет и новые игроки на рынке

На сегодняшний день в Казахстане функционируют три оператора спутникового интернета. В период до конца 2027 года планируется выход на рынок еще двух компаний. Пилотные испытания новых операторов ожидаются в 2026 году.

Министр уточнил, что в 2025–2026 годах будет запущена услуга Direct to cell (D2C), которая обеспечит покрытие всей страны сотовой связью. На первом этапе в 2026 году пользователи смогут отправлять SMS, а с 2027 года ожидается запуск услуг голосовой связи и передачи данных.

VoWiFi решит проблему «белых пятен»

Исполнительный директор компании «Кар-Тел» Евгений Настрадин сообщил, что массовый запуск технологии VoWiFi запланирован на 2026 год. Эта технология позволит совершать и принимать звонки через любую доступную сеть Wi-Fi, что значительно улучшит качество связи в помещениях, где традиционный сигнал сотовой сети слабый.

Национальный оператор Wi-Fi и социальные объекты

По словам Кайрата Ахметова, руководителя Freedom Telecom Operations, в Казахстане появится национальный оператор Wi-Fi. Сеть будет разворачиваться на социально значимых объектах:

пограничные посты;

аэропорты;

железнодорожные и автовокзалы;

школы и медицинские учреждения.

На первом этапе проект охватит 400 точек доступа в 10 городах, к 2026 году их число увеличится до 10 тыс., а к 2027 году — до 20 тыс.

Контроль за связью и интернетом

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам содействовать операторам в ликвидации зон с плохой связью и обеспечении мест для установки базовых станций.

Глава правительства отметил, что продолжаются жалобы на неустойчивую мобильную связь и медленный интернет в селах и городах, особенно во время крупных мероприятий. Особое внимание должно быть уделено бесперебойной работе информационных систем, так как в этом году уже произошло три крупных сбоя из-за перегрузки оборудования центров обработки данных.

Борьба с мошенничеством и защита детей в цифровом пространстве

Важной задачей для министерств искусственного интеллекта и внутренних дел станет борьба с телефонным и интернет-мошенничеством, которое часто совершается с использованием иностранных номеров или незарегистрированных устройств.

Премьер подчеркнул необходимость:

ужесточения наказания за утечку персональных данных из государственных и частных баз;

масштабирования проекта Sim Kids для защиты детей в цифровом пространстве.

Оптимизация бюрократии при строительстве связи

О. Бектенов выразил недовольство излишней бюрократией при установке сооружений связи, когда монтаж одной антенно-мачтовой конструкции может занимать до года.

Он поручил министерствам ИИ и промышленности, а также операторам связи в течение месяца разработать конкретные предложения по оптимизации и ускорению этих процессов в условиях масштабной цифровизации.