21.10.2025, 13:00

Крупнейшая утечка в истории Казахстана: кто мог получить личную информацию граждан

Новости Казахстана 0 628

В Казахстане расследуют крупную утечку персональных данных, затронувшую около 16 миллионов граждан. По информации Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР), возможной причиной инцидента стал доступ к информации через легальные учетные записи, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: bleepingcomputer.com
Фото: bleepingcomputer.com

Проверка Комитета по информационной безопасности

Вице-министр Досжан Мусалиев рассказал, что в ходе проверки Комитета по информационной безопасности установлено: большая часть информации была похищена еще в 2022 году.

"Да, данные обновлялись частично, но большинство записей относится к 2022 году. В ходе проверки выявлены признаки того, как могла произойти утечка, в том числе через легальные учетные записи. Их никто не взламывал", – пояснил Мусалиев.

Таким образом, специалисты рассматривают версию, что доступ к базе могли получить сотрудники с официальными логинами и паролями, после чего информация могла попасть к третьим лицам.

Следствие продолжается

Вся база данных была передана компетентным органам, однако детали расследования пока не разглашаются. Вице-министр подчеркнул:

"Тайна следствия сохраняется, поэтому информация нам еще не доведена. Следствие продолжается."

Премьер призвал ужесточить меры

Премьер-министр Олжас Бектенов выступил с поручением усилить наказание за утечку персональных данных. Он обратил внимание на рост телефонного и интернет-мошенничества, часто совершаемого с использованием иностранных номеров и устройств, не зарегистрированных в национальной системе.

"Министерствам искусственного интеллекта и внутренних дел необходимо активизировать работу по пресечению незаконной деятельности. Следует ужесточить наказание за утечку персональных данных граждан из баз данных госорганов, финансовых организаций, сотовых операторов и частного бизнеса в целом", – заявил премьер.

