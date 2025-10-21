18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.10.2025, 13:43

Атака дронов на российский ГПЗ ударила по Казахстану: министр раскрыл скрытые потери

Новости Казахстана

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал о том, как атака беспилотников на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) повлияла на поставки и переработку энергоресурсов в республике, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Ограничения по жидким углеводородам

По словам министра, после атаки в России возникли временные перебои, которые затронули и казахстанскую сторону.

«На сегодня существуют ограничения от 8,5 до 9 тысяч тонн по жидким углеводородам. Мы надеемся, что в ближайшие три дня ситуация нормализуется», — отметил Аккенженов.

Он подчеркнул, что указанные объемы означают недопоставку экспортных партий. Кроме того, имеются трудности с приемкой казахстанского газа на Оренбургском заводе, куда он поступает для переработки.

Влияние на экономику и экспорт

Министр подтвердил, что инцидент имеет определённые экономические последствия.

«Газ, который мы отправляем в Россию на переработку, возвращается в Казахстан в виде готового продукта. Поэтому любые задержки влияют на цепочку поставок и экспортные показатели», — пояснил глава Минэнерго.

Однако он подчеркнул, что эти ограничения носят временный характер и не приведут к масштабным перебоям.

Альтернативные мощности пока отсутствуют

На вопрос о возможности переработки казахстанского газа на других объектах министр ответил отрицательно.

«К сожалению, нет. Ежегодно порядка 9 млрд кубометров нашего газа перерабатывается именно на Оренбургском ГПЗ», — уточнил он.

Аккенженов напомнил, что в Казахстане ведётся работа по строительству Карачаганакского газоперерабатывающего завода (КГПЗ). Проект реализуется совместно с иностранными партнёрами, однако принято решение, что «КазМунайГаз» завершит строительство собственными силами.
Сейчас идет согласование параметров подключения нового предприятия к существующей инфраструктуре Карачаганакского месторождения.

Дефицита газа в стране не ожидается

Ерлан Аккенженов также прокомментировал слухи о возможном дефиците газа из-за атаки беспилотников.

«Нет, это никак не скажется. Сегодня распространяется информация, что атаки повлияют на поставки газа в Казахстан — официально заявляю, что это не соответствует действительности», — заверил министр.

По его словам, предусмотрены все необходимые инструменты и резервы, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем теплоснабжения в осенне-зимний период.

