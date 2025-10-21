18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.10.2025, 15:28

Виновников ДТП в Казахстане будут выпускать из тюрьмы по новым правилам

Новости Казахстана

Казахстанские законодатели намерены внести изменения в уголовное законодательство, которые затронут процедуру условно-досрочного освобождения (УДО) заключённых. Основное нововведение — решения по некоторым категориям преступлений будут принимать не только профессиональные судьи, но и суды с участием присяжных заседателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Как изменится процедура УДО

Согласно предлагаемым поправкам, присяжными будут не десять человек, как это обычно принято в некоторых уголовных процессах, а шесть, плюс один судья.

Важно, что рассматривать ходатайства об УДО присяжные будут не все подряд, а исключительно по определённым статьям Уголовного кодекса:

  • Статья 345 УК РК — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение средне-тяжкого или тяжкого вреда здоровью, либо смерть потерпевшего (с возможным сроком лишения свободы до 10 лет).

  • Статья 345-1 УК РК — то же нарушение, совершённое в состоянии опьянения (до 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортом).

  • Статья 346 УК РК — аналогичное преступление в состоянии опьянения водителем, лишённым прав (до 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением прав).

Условия, которые необходимо выполнить осуждённым

Несмотря на переход к рассмотрению ходатайств присяжными, главные критерии для УДО остаются прежними:

  1. Полное возмещение ущерба, причинённого преступлением.

  2. Соблюдение порядка отбывания наказания — отсутствие злостных нарушений внутри исправительного учреждения.

  3. Фактическое отбытие части срока наказания, зависящей от тяжести совершённого преступления.

Только при выполнении этих условий заключённый сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

Зачем решение об УДО передают присяжным

В текущей практике судья обязан предоставлять УДО, если все условия соблюдены. Эти решения обычно принимаются в закрытом режиме и не становятся достоянием общественности.

Передача полномочий присяжным позволит:

  • Сделать процесс более открытым и прозрачным.

  • Реально потребовать доказательств исправления осуждённого, а не просто формального выполнения условий.

  • Усилить доверие общества к системе правосудия и справедливости при решении вопросов освобождения заключённых.

Таким образом, инициатива депутатов направлена на сочетание строгих юридических норм с общественным контролем, что может стать значительным шагом в реформировании уголовного законодательства Казахстана.

