18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.12
627.02
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.10.2025, 18:25

Сколько можно заработать на "депозите со страховкой" в Казахстане

Новости Казахстана 0 378

Накопительное страхование сочетает в себе функции депозита и страховой защиты. При этом вложение в доллары США может приносить более высокий доход, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ. 

Фото: logoslab.ru
Фото: logoslab.ru

Что такое накопительное страхование

Накопительное страхование во многом похоже на банковский депозит: вы вносите деньги, сохраняете их определенное время и по окончании договора получаете сумму с процентами. Однако есть несколько ключевых отличий:

  • Фиксированные взносы. При оформлении полиса нужно заранее определить сумму страхового взноса и регулярно вносить ее на протяжении срока действия договора.

  • Гарантированный доход. По завершении срока полиса взносы возвращаются с заранее установленными процентами.

  • Страховая защита. В случае страхового события (смерть или инвалидность) полис гарантирует выплату всей суммы страховой выплаты, даже если страхователь не успел полностью внести все взносы.

  • Разные условия. Цели и особенности накопительного страхования могут отличаться в разных страховых компаниях.

Важно понимать, что в отличие от стандартных видов страхования, накопительный полис обеспечивает не только защиту, но и финансовый результат по истечении срока действия договора.

Почему стоит обратить внимание на валютные накопления

Депозиты казахстанцев продолжают расти: по состоянию на 1 сентября их общий объем превысил 26 трлн тенге. При этом в иностранной валюте хранится менее четверти вкладов.

Ставки вознаграждения по депозитам различаются:

  • Тенговые вклады — в среднем 14,3% годовых

  • Валютные (доллары и евро) — менее 1%

В этом плане накопительное страхование может быть более выгодной альтернативой, особенно для валютных вкладов, предлагая более высокие процентные ставки и дополнительные гарантии.

Пример доходности на долларовых вкладах

Рассмотрим программу накопительного страхования "Халык-Казына" для долларов США. Минимальная сумма вклада составляет 1 000 долларов, а срок полиса — от 1 года до 20 лет. Взнос вносится единовременно при оформлении полиса.

Процентная ставка зависит от срока:

  • Если вложить 1 000 долларов на 1 год, ставка составит 3%, и через год страховая выплата будет равна 1 030 долларов.

  • На 5 лет ставка составит 3,77% годовых, а итоговая сумма достигнет 1 203 долларов.

  • Если полис оформить на 10 лет, ставка составит 3,91%, и к концу срока вкладчик получит 1 468 долларов.

  • При вложении на 20 лет ставка составит 4,09%, что позволит накопить 2 231 доллар.

При увеличении суммы вклада доход растет пропорционально.

Дополнительные возможности дохода

  • Валютный курс. Взнос и выплата осуществляются в тенге по курсу Национального банка РК на дату заключения и окончания договора. Таким образом, можно заработать не только на процентах, но и на росте курса валют.

  • Рост курса за год. За последний год курс доллара в Казахстане вырос на 11%, с 485,04 до 538,12 тенге.

Полис накопительного страхования можно использовать для:

  • Сохранения средств

  • Приумножения капитала

  • Защиты от непредвиденных событий

Гарантия выплат

Все виды накопительного страхования жизни в Казахстане теперь защищены Фондом гарантирования страховых выплат. Это означает, что даже в случае проблем у страховщика деньги будут выплачены.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь