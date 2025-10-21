Сколько можно заработать на "депозите со страховкой" в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Накопительное страхование сочетает в себе функции депозита и страховой защиты. При этом вложение в доллары США может приносить более высокий доход, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: logoslab.ru

Что такое накопительное страхование

Накопительное страхование во многом похоже на банковский депозит: вы вносите деньги, сохраняете их определенное время и по окончании договора получаете сумму с процентами. Однако есть несколько ключевых отличий:

Фиксированные взносы. При оформлении полиса нужно заранее определить сумму страхового взноса и регулярно вносить ее на протяжении срока действия договора.

Гарантированный доход. По завершении срока полиса взносы возвращаются с заранее установленными процентами.

Страховая защита. В случае страхового события (смерть или инвалидность) полис гарантирует выплату всей суммы страховой выплаты, даже если страхователь не успел полностью внести все взносы.

Разные условия. Цели и особенности накопительного страхования могут отличаться в разных страховых компаниях.

Важно понимать, что в отличие от стандартных видов страхования, накопительный полис обеспечивает не только защиту, но и финансовый результат по истечении срока действия договора.

Почему стоит обратить внимание на валютные накопления

Депозиты казахстанцев продолжают расти: по состоянию на 1 сентября их общий объем превысил 26 трлн тенге. При этом в иностранной валюте хранится менее четверти вкладов.

Ставки вознаграждения по депозитам различаются:

Тенговые вклады — в среднем 14,3% годовых

Валютные (доллары и евро) — менее 1%

В этом плане накопительное страхование может быть более выгодной альтернативой, особенно для валютных вкладов, предлагая более высокие процентные ставки и дополнительные гарантии.

Пример доходности на долларовых вкладах

Рассмотрим программу накопительного страхования "Халык-Казына" для долларов США. Минимальная сумма вклада составляет 1 000 долларов, а срок полиса — от 1 года до 20 лет. Взнос вносится единовременно при оформлении полиса.

Процентная ставка зависит от срока:

Если вложить 1 000 долларов на 1 год, ставка составит 3%, и через год страховая выплата будет равна 1 030 долларов.

На 5 лет ставка составит 3,77% годовых, а итоговая сумма достигнет 1 203 долларов.

Если полис оформить на 10 лет, ставка составит 3,91%, и к концу срока вкладчик получит 1 468 долларов.

При вложении на 20 лет ставка составит 4,09%, что позволит накопить 2 231 доллар.

При увеличении суммы вклада доход растет пропорционально.

Дополнительные возможности дохода

Валютный курс. Взнос и выплата осуществляются в тенге по курсу Национального банка РК на дату заключения и окончания договора. Таким образом, можно заработать не только на процентах, но и на росте курса валют.

Рост курса за год. За последний год курс доллара в Казахстане вырос на 11%, с 485,04 до 538,12 тенге.

Полис накопительного страхования можно использовать для:

Сохранения средств

Приумножения капитала

Защиты от непредвиденных событий

Гарантия выплат

Все виды накопительного страхования жизни в Казахстане теперь защищены Фондом гарантирования страховых выплат. Это означает, что даже в случае проблем у страховщика деньги будут выплачены.