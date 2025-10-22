Необычный несчастный случай: казахстанец прострелил себе шею гвоздём

Қазақ тіліне аудару

В Петропавловске произошёл инцидент, который мог закончиться трагедией. 51-летний мужчина получил тяжёлую травму, случайно выстрелив себе в шею гвоздём из пневматического пистолета. Об этом сообщили в многопрофильной городской больнице скорой медицинской помощи, куда пострадавший был доставлен с колотой раной в заушной области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: пресс-служба многопрофильной городской больницы

Гвоздь прошёл в опасной близости от позвоночника

По данным врачей, мужчина выполнял ремонтные работы, когда из-за неосторожности произошёл выстрел. Рентгеновское обследование показало, что металлический гвоздь прошёл всего в нескольких миллиметрах от шейного отдела позвоночника.

«Жизненно важные структуры не были задеты, и это настоящее везение», — отметили в пресс-службе больницы.

Медики спасли пациента

Операцию провели челюстно-лицевые хирурги. Они аккуратно удалили инородное тело, провели ревизию раны, обработали повреждённые ткани, наложили швы и стерильную повязку. Врачи подчеркнули, что при подобных травмах промедление может стоить человеку жизни.

Опасность ран в области шеи

Медики напомнили, что повреждения шейной зоны особенно опасны, поскольку рядом проходят крупные сосуды, нервные стволы, дыхательные пути и спинной мозг. Даже небольшое отклонение гвоздя от траектории могло привести к фатальным последствиям — потере крови, параличу или остановке дыхания.

Напоминание о технике безопасности

После происшествия врачи вновь обратились к гражданам с призывом соблюдать технику безопасности при работе с электро- и пневмоинструментами.