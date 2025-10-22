18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.12
627.02
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.10.2025, 21:21

Необычный несчастный случай: казахстанец прострелил себе шею гвоздём

Новости Казахстана 0 368

В Петропавловске произошёл инцидент, который мог закончиться трагедией. 51-летний мужчина получил тяжёлую травму, случайно выстрелив себе в шею гвоздём из пневматического пистолета. Об этом сообщили в многопрофильной городской больнице скорой медицинской помощи, куда пострадавший был доставлен с колотой раной в заушной области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: пресс-служба многопрофильной городской больницы
Фото: пресс-служба многопрофильной городской больницы

Гвоздь прошёл в опасной близости от позвоночника

По данным врачей, мужчина выполнял ремонтные работы, когда из-за неосторожности произошёл выстрел. Рентгеновское обследование показало, что металлический гвоздь прошёл всего в нескольких миллиметрах от шейного отдела позвоночника.

«Жизненно важные структуры не были задеты, и это настоящее везение», — отметили в пресс-службе больницы.

Медики спасли пациента

Операцию провели челюстно-лицевые хирурги. Они аккуратно удалили инородное тело, провели ревизию раны, обработали повреждённые ткани, наложили швы и стерильную повязку. Врачи подчеркнули, что при подобных травмах промедление может стоить человеку жизни.

Опасность ран в области шеи

Медики напомнили, что повреждения шейной зоны особенно опасны, поскольку рядом проходят крупные сосуды, нервные стволы, дыхательные пути и спинной мозг. Даже небольшое отклонение гвоздя от траектории могло привести к фатальным последствиям — потере крови, параличу или остановке дыхания.

Напоминание о технике безопасности

После происшествия врачи вновь обратились к гражданам с призывом соблюдать технику безопасности при работе с электро- и пневмоинструментами.

«Всегда используйте защитные очки и перчатки, проверяйте исправность оборудования. Не пытайтесь самостоятельно извлекать инородные предметы из тела — это может усугубить травму. При любых повреждениях нужно немедленно обращаться за медицинской помощью», — подчеркнули специалисты.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь