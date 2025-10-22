18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.10.2025, 06:33

Казахстан на пороге скандала: можно ли ставить сотовые станции на крышах без согласия жильцов?

Новости Казахстана 0 1 646

В Казахстане обсуждается возможность разрешить операторам связи устанавливать базовые станции на крышах жилых домов без согласия жильцов. Как сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития, соответствующий законопроект могут внести в мажилис уже в декабре 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: mo.asou-mo.ru
Фото: mo.asou-mo.ru

Законопроект готовят к рассмотрению

По словам вице-министра Досжана Мусалиева, инициатива находится на стадии согласования между государственными органами и вызывает активную общественную дискуссию.

«Мы предложили поправки, но они вызвали много споров и возражений. Сейчас все зависит от общественного мнения», — отметил Мусалиев.

Если большинство граждан поддержит идею, документ направят в парламент до конца года.

Почему власти настаивают на установке

Главная цель нововведения — улучшение качества мобильной связи и интернета. Особенно остро проблема ощущается в новых жилых массивах и на окраинах городов, где сигнал 4G и 5G нестабилен.

Операторы связи утверждают, что установка вышек ближе к пользователям — единственный способ избавиться от “мертвых зон” и снизить нагрузку на сеть.

«Процесс согласования сейчас занимает месяцы. Люди жалуются на плохую связь, но сами не дают разрешение на вышки. Это замкнутый круг», — пояснил представитель отрасли.

Опасения жильцов: здоровье и частная собственность

Многие жители категорически против инициативы. Основные аргументы — страх перед вредным излучением, нарушение эстетического вида домов и вмешательство в частную собственность.

В социальных сетях активно обсуждают потенциальные риски и требуют, чтобы решения принимались только на общих собраниях жильцов, а не административным путем.

«Я не хочу, чтобы на моей крыше ставили антенну без моего согласия. Почему кто-то должен решать за нас?» — возмущается жительница Алматы Алия М.

Возможный порядок установки

Если законопроект все же утвердят, разрешение на установку базовых станций можно будет получать через единый государственный портал, без обязательного голосования собственников квартир.

«Если общество воспримет это положительно, мы готовы двигаться дальше. Рассматриваем вариант внесения инициативы в мажилис уже в декабре», — подчеркнул Досжан Мусалиев.

Контекст

По данным Министерства цифрового развития, в Казахстане сегодня функционирует около 49 тысяч базовых станций сотовой связи. Однако для стабильного покрытия, особенно в густонаселенных районах и новых жилых комплексах, этого недостаточно.

Итог:
Правительство стремится решить проблему слабого сигнала и цифрового неравенства, но общество опасается потери контроля над собственностью и возможного вреда для здоровья. Решение, по сути, балансирует между интересами технологического прогресса и правом граждан на участие в управлении своей жилой средой.

